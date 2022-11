La investigación de Pandora Papers publicada por Infobae ganó el Premio Mayor al Periodismo de Investigación FOPEA 2022

La distinción fue recibida por Mariel Fitz Patrick, Ricardo Brom y Emilia Delfino, en representación del equipo argentino de ICIJ. (Crédito: Nicolas Stulberg)

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) otorgó hoy el premio mayor al Periodismo de Investigación 2022 a la serie de notas conocida como Pandora Papers, publicada por Infobae en octubre de 2021, un trabajo sobre el uso de paraísos fiscales a nivel global. El trabajo ganó también el reconocimiento en la categoría de investigaciones en medios con redacciones de más de 30 periodistas. La ceremonia se desarrolló en el Teatro General San Martín en el marco del XXVII Congreso Internacional sobre Periodismo de Investigación que anualmente organiza la entidad.

Pandora Papers fue una iniciativa del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), una organización sin fines de lucro con sede en Washington, que reúne como miembros a periodistas de todo el mundo. Se basó en una nueva filtración gigantesca - la mayor de la historia- de documentos confidenciales de 14 estudios proveedores de servicios offshore. El trabajo permitió descubrir como políticos, empresarios, deportistas y celebridades recurrieron a paraísos fiscales para mover dinero en negro o ocultar bienes detrás de sociedades que funcionaban como pantalla.

El grupo de periodistas argentinos que integraron el equipo local del Consorcio y llevaron adelante la investigación en nuestro país estuvo integrado por Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli e Iván Ruiz, por Infobae; Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky y Ricardo Brom, por La Nación, y Emilia Delfino, por elDiarioAR.

Te puede interesar: Pandora Papers: el detrás de escena de la mayor colaboración periodística en la historia

Entre los archivos a los que tuvo acceso Infobae figuraban más de 2.500 argentinos dueños de empresas creadas en paraísos fiscales, con nombres de fantasía y directores, en su gran mayoría panameños, que cumplían ese mismo rol para cientos de firmas. Nuestro país figuraba como tercero en el mundo con más compatriotas como beneficiarios finales de firmas offshore en Pandora Papers.

Desde el ex secretario privado de los Kirchner Daniel Muñoz, y el financista Ernesto Clarens, hasta el ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, y el testaferro de su antecesor Ricardo Jaime. Desde Zuelmita Menem y el sucesor de Alfredo Yabrán, Héctor Colella, hasta Mariano Macri, hermano del ex presidente, y el consultor del PRO Jaime Durán Barba. Desde el hijo de Julio Grondona, hasta el entrenador de Leo Messi en el PSG, pasando por los futbolistas Ángel Di María y Javier Mascherano. También empresarios, Aldo Roggio y otros arrepentidos en la causa cuadernos, los hermanos Garbarino y los dueños de los jugos Baggio.

A nivel global, la investigación reveló negocios y secretos financieros de más de 30 líderes de Estado, 330 políticos y funcionarios de más de 90 países, decenas de multimillonarios que integran los rankings de la revista Forbes, empresarios, celebridades, cantantes y estrellas del fútbol mundial.

Cómo se hizo la investigación

A finales del 2020, ICIJ puso a disposición de más de 600 periodistas de 150 medios de 117 países, una nueva filtración de documentos confidenciales de 14 estudios proveedores de servicios offshore. Se conformó así la mayor alianza periodística mundial liderada por ICIJ, para hurgar en el mundo de los secretos financieros a nivel global.

Pandora Papers: el tamaño de la filtración

El desafío consistió en analizar casi 12 millones de documentos internos, la mayoría muy extensos, que conformaban la filtración periodística más voluminosa en la historia. Se encontraban alojados en una nube encriptada al que pudimos acceder a través de una plataforma digital especialmente diseñada para la investigación, y con extremas medidas de seguridad informática para acceder a ella.

Te puede interesar: Argentina es el tercer país del mundo con mayor cantidad de beneficiarios finales de firmas offshore en Pandora Papers

Había información en distintos idiomas, la mayoría en inglés y bastante menos en español. Fueron obtenidos en distintas entregas por ICIJ de parte de una fuente anónima. Exponían información confidencial y secreta de los estudios que asesoran a los más poderosos sobre cómo estructurar u ocultar sus patrimonios, reducir el pago de impuestos y proteger al máximo la información sobre sus bienes.

Los documentos incluían desde voluminosos PDF de más de 3.000 páginas, hasta hojas de cálculo con millones de celdas, casi imposibles de descargar en nuestras computadoras. Los periodistas de Infobae tuvieron acceso a correos electrónicos, formularios, poderes, cartas, fotos y hasta copias de los pasaportes de argentinos, de anónimos y de varios poderosos. Fueron muchas horas durante meses leyendo documentos para detectar un nombre o domicilio que resultaran conocidos, sin embargo, la mayoría no tenían relevancia pública.

Las primeras búsquedas comenzaron en febrero de 2021 y la investigación se extendió a lo largo del año, pandemia mediante, con reuniones del equipo local, y con los colegas extranjeros que participan del proyecto vía zoom con cada vez mayor frecuencia.

Tras los primeros hallazgos, hubo que buscar nuevos documentos, consultar fuentes, reconstruir los contextos, conseguir expedientes judiciales y cotejar datos. Hubo entrevistas a expertos, fuentes y finalmente a los involucrados.

El resultado fueron más de una veintena de historias publicadas en Infobae cuyos links se incluyen al pie de esta nota.

Los premios de Fopea

Los objetivos del Premio FOPEA son contribuir a mejorar la calidad de la democracia por medio de un periodismo de excelencia, cuya información sirva para aumentar la transparencia de los actos de los diferentes gobiernos y de los particulares en relación con el Estado. También estimular la aplicación de herramientas técnicas propias del periodismo de investigación, basadas en la búsqueda de documentación respaldatoria, así como apoyar los trabajos de periodistas de todo el país y de todo tipo de medios.

El jurado de los premios Fopea 2022 para notas o producciones de investigación estuvo integrado por Gabriela Manuli, subdirectora de la Red Global de Periodismo de Investigación (GIJN, por sus siglas en inglés); Ítalo Pisani, editor responsable del diario Río Negro y Jerónimo Biderman Núñez, doctor en Medios, Comunicación y Cultura por la Universitat Autónoma de Barcelona (Catalunya). Para la categoría Libros de Investigación el jurado lo conformaron Miguel Wiñaski, secretario de redacción y jefe de capacitación periodística del diario Clarín; Silvina Premat, periodista y socióloga y Roberto Guareschi, ex profesor visitante de la Escuela de Graduados de Periodismo de la Universidad de California en Berkeley.

La lista completa de los trabajos premiados

Nota de investigación en medios con redacciones de hasta 30 periodistas: “Los fantasmas del embajador”, por Daniel Enz, Revista Análisis

Nota de investigación en medios con redacciones de más de 30 periodistas: “Pandora Papers”, por Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli e Iván Ruiz (Infobae); Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky y Ricardo Brom (La Nación), y Emilia Delfino (elDiarioAR).

Periodismo de Profundidad: “Darien, la selva del Infierno” por Carolina Amoroso, Juan Pablo Chaves, David Santistebe y Gastón Migliore (TN y El Trece)

Libro de Investigación: “Masacre en el Comedor: La bomba de Montoneros en la Policía Federal. El atentado más sangriento de los 70″, por Ceferino Reato.

Estudiantes Universitarios. Reconocimiento especial James Rowe: “El estado de las veredas en Corrientes y el problema que esto genera en personas con discapacidad”, por Fabricio Luis Giménez, Universidad Nacional del Nordeste.

Premio Mayor: “Pandora Papers”, por Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli e Iván Ruiz (Infobae); Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky y Ricardo Brom (La Nación), y Emilia Delfino (elDiarioAR).

Seguir leyendo:

<br/>