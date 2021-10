Mientras Menem era presidente, Zulemita operó en paraísos fiscales para cobrar una supuesta deuda familiar y hacer negocios

Zulemita, la heredera de Carlos Menem, recurrió al estudio panameño Alcogal para operar offshore (Foto: Santiago Saferstein)

En la vida de Zulemita Menem no faltaron los escándalos familiares, los amores, ni los lujos. Estuvo y sigue estando en la escena pública por la relevancia de su padre y su coqueteo con un cargo en la política, y a la vez, sin dejar de aparecer en revistas del corazón o ser noticia por su vida personal. Pandora Papers revela un capítulo no conocido de la vida de la heredera de Carlos Menem. La hija del ex mandatario recurrió a sociedades en paraísos fiscales tanto para buscar cobrar una supuesta deuda de su tío Emir Yoma, como para resolver la venta de un barco luego de un divorcio con su entonces marido italiano. También para administrar propiedades para alquiler en Miami y conseguir un préstamo en un banco nigeriano para financiar su concesionaria de autos Toyota en el barrio porteño de Núñez.

Dos de las cuatro sociedades a las que aparece vinculada, fueron creadas durante el segundo mandato de su padre, quien fue presidente hasta 1999 y falleció en febrero de este año . La información surge de la última investigación global liderada por ICIJ, Pandora Papers, basada en una filtración de casi 12 millones de archivos de estudios offshore, de la que participan por Argentina Infobae, La Nación y elDiarioAR.

Sin embargo, según la heredera de Carlos Menem, fallecido este año, ninguna de estas sociedades offshore involucró dinero de su padre.”Si bien mi padre estuvo en la función pública, yo jamás lo hice y estoy en la actividad privada desde mis 18 años, incluso antes de terminar mis estudios en Comercio Exterior. Mi padre jamás se involucró ni participó en mis empresas”, afirmó en respuesta por correo electrónico a las preguntas del equipo argentino de ICIJ.

Licenciada en comercio exterior en la UADE, Zulema María Eva Menem aparece en Pandora Papers figuró vinculada a cuatro sociedades offshore: Ralsen Properties Limited, Menfield Holdings Limited, Belclair Holdings y Nustal Enterprises. Todas fueron creadas en las Islas Vírgenes Británicas (BVI), a través de Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), un estudio de abogados panameño que brinda servicios a corporaciones multinacionales, inversionistas y personas de alto patrimonio.

Recurrir a una sociedad offshore o abrir una cuenta bancaria en un paraíso fiscal no es, en sí misma, una actividad ilícita. Pero si el beneficiario final de esa operatoria no declara su dinero o cualquier otro activo a las autoridades tributarias de su país, puede incurrir en los delitos de evasión o lavado, entre otras figuras penales.

La heredera de Menem aseguró al equipo argentino de ICIJ: “Todas mis cuentas en el país y en el extranjero están en mi declaración jurada impositiva”.

Cuando su padre y Zulema Yoma se divorciaron, Zulemita pasó a ocupar de primera dama acompañando a Menem en las actividades oficiales y en sus viajes por el mundo como primer mandatario. Durante la década de los ‘90, Zulemita alternaba sus obligaciones al lado del entonces presidente con estadías de lujo en Miami. Por esa época, hubo quienes la señalaban de usufructuar la fortuna que había acumulado Menem en el ejercicio del poder, en el que estuvo salpicado por numerosas denuncias de corrupción. Incondicional de su padre, siempre lo defendió y lo acompañó hasta el final de su días.

Zulemita ofició de primera dama tras el divorcio de CArlos menem y Zulema Yoma

El pagaré del tío Emir

La más antigua de las offshore es Ralsen Properties Limited, registrada en 1997. Según surge de los archivos de Pandora Papers y explicó la propia Zulemita al equipo argentino de ICIJ, la heredera del ex mandatario riojano fue beneficiaria de un pagaré por una deuda familiar de Emir Yoma, ex cuñado y asesor presidencial de Carlos Menem. El hermano de Zulema Yoma fue detenido en 2001 acusado de haber cobrado coimas para facilitar el contrabando de armas a Croacia y Ecuador, y estuvo implicado en varias denuncias de corrupción durante el menemismo, como el Swiftgate.

De análisis de los documentos, se desprende que Zulemita cedió ese pagaré a su favor a Ralsen Properties. El objetivo habría sido intentar cobrar esa deuda a través de la firma creada en las Islas Vírgenes Británicas.

“Tuve que iniciar un reclamo judicial para que Emir Yoma me abonara una deuda privada y familiar que lamentablemente nunca pude cobrar, ni en los Estados Unidos, ni en la Argentina”, respondió Zulemita ante la consulta de los periodistas argentinos de ICIJ. Sin embargo, se negó a detallar el motivo de la deuda o su monto, y se limitó a decir que se trataba de “un asunto familiar”.

Emir Yoma en septiembre de 2011 (Télam)

Si bien, el equipo de ICIJ buscó obtener la versión de Emir Yoma sobre la supuesta deuda incobrable a la que refirió su sobrina, a través de un ex abogado suyo y miembros de su familia, no pudo localizarlo.

En mayo de 2004, Ralsen Properties emitió un poder a favor del abogado argentino Cristian Martínez Rey, para que pudiera “llevar adelante cualquier pleito judicial a nombre de la sociedad”. Zulemita explicó que esa gestión “fue pura y exclusivamente para iniciar el juicio en la Argentina” y que ella no tuvo más relación con esa offshore desde que se frustró el cobro del crédito a Emir Yoma “aproximadamente en el 2005″.

Sin embargo, entre los documentos, figura un segundo poder de la sociedad registrada en las Islas Vírgenes Británica en favor de Martínez Rey, fechado el 25 de marzo de 2009, por lo que habría estado activa al menos cuatro años más de lo señalado por la hija de Menem.

Poder de Ralsen en favor del abogado argentino al que recurrió Zulemita para cobrar la supuesta deuda de su tío

La concesionaria en Nuñez

Zulemita recurrió a otra sociedad en las Islas Vírgenes Británicas para financiar la concesionaria de vehículos Toyota, que montó hace más de dos décadas junto a su ex socio, Jorge Cupeiro, cuando ella tenía 23 años.

De acuerdo a los archivos de Pandora Papers, en una reunión de directorio de la firma Nustal Entreprises del 29 de julio de 1999, se resolvió autorizar a Zulema María Eva Menem para abrir y operar una cuenta en el Guaranty Trust Bank “para el manejo adecuado de los fondos de la corporación”, con un fideicomiso sin especificar como garantía.

El poder otorgado por la offshore Nustal en favor de Zulemita

“Al inicio de una de mis actividades comerciales - con Toyota - resultó necesario la apertura de una cuenta con fondos de quien en ese momento era mi socio, a fin de garantizar un préstamo”, explicó Zulemita por correo electrónico sobre su vinculación con Nustal Enterprises.

La hija de Menem estuvo asociada a Cupeiro, una leyenda del Turismo Carretera fallecido este año, en dos empresas: Nuñez Autos SA y Videncia SA, ambas inscriptas en la Avenida Figueroa Alcorta 7576, frente al club River, el club del ex presidente Menem. Todavía ahí funciona la concesionaria Toyota. En 2002, el 50% de Videncia pasó a manos de Zulema Yoma, madre de Zulemita.

La concesionaria Toyota de Zulemita Menem (Foto: Agustín Maurin)

Según explicó Zulemita, cuando Nuñez Autos SA inició su actividad, la empresa “recibió un préstamo que figura en los libros contables de parte del Guaranty Trust Bank que fue garantizado por Nustal Enterprises cuyos fondos fueron aportados por Cupeiro”. Este banco nigeriano nació en 1990 como una entidad financiera y, recién en 2002, tres años después de otorgar el crédito a Cupeiro y Zulemita, obtuvo la licencia para operar como banco a nivel mundial.

Zulemita afirmó que “el préstamo fue oportunamente cancelado” y que la garantía fue liberada por su entonces socio. “Nustal Enterprises era de Cupeiro, no mía, y la cuenta bancaria nunca recibió fondos ni de mis padres, ni de ningún familiar”, señaló.

El equipo argentino de IICJ intentó durante las últimas semanas comunicarse con las hijas de Cupeiro y su viuda para conocer su versión de los hechos relatados por Zulemita. Sin embargo, la familia no respondió las reiteradas consultas que se realizaron a través de un familiar.

La venta de un barco con Bertoldi

Zulemita también figuró con un poder para operar con la firma Belclair Holdings, creada en 2004 en el mismo paraíso fiscal bañado por las aguas caribeñas, junto a su exesposo, Paolo Bertoldi, padre de su primer hijo.

Zulemita Menem y Paolo Bertoldi estuvieron casados solo cuatro años

Empresario de nacionalidad italiana, Bertoldi se casó con la hija de Menem en 2003, en Génova, y se radicaron en Miami. Sin embargo, la relación no prosperó y estuvo atravesada por denuncias en la Justicia, que desembocaron en el divorcio en 2007. “Ni príncipe ni mendigo”, lo definió Zulemita al hablar de él en los medios, y contar que el empresario milanés se dedicaba a la exportación de aceites.

A través de Belclair Holdings, Bertoldi vendió una embarcación llamada “Riccione” de la entonces pareja. En Pandora Papers también figura un documento emitido por el ex marido de Zulemita para autorizar la venta de un condominio en Gibraltar.

“Compartí la propiedad de la embarcación con mi ex marido y un poder para hacer trámites referentes al barco. Desconozco si la sociedad tuvo propiedades en Gibraltar u otras jurisdicciones, ya que la sociedad era de mi ex marido y la manejaba él. El poder me lo revocó Paolo - en 2004 - por los conflictos originados en el divorcio y luego me lo otorgó nuevamente porque decidió vender el barco y necesitaba mi conformidad”, explicó Zulemita.

En efecto, de los documentos de Pandora Papers surge que la heredera de Menem figuró con un poder para operar en nombre de esa offshore entre el 12 de noviembre y el 6 de diciembre de 2004, y luego lo recuperó casi dos años más tarde, el 18 de abril de 2006.

El equipo argentino de ICIJ intentó localizar a Bertoldi en Bahamas, donde reside actualmente, sin éxito.

Alquileres en Miami

Junto a su mamá, Zulema Yoma, Zulemita aparece además con un poder otorgado en febrero de 2002 para operar la firma Menfield Holdings Limited. De acuerdo a los archivos de Alcogal que figuran en Pandora Papers, en octubre de ese año la firma habría tomado un préstamo de Broadbeach Inc por USD 400.000 para la compra de inmuebles en Miami. En el registro de la propiedad de Miami consultado por el equipo argentino de ICIJ, sin embargo, no figuran inmuebles a nombre de la sociedad registrada en BVI.

Poder otorgado en favor de Zulema Yoma y Zulemita en febrero de 2002 para operar la firma Menfield Holdings Limited

Menfield cambió su nombre luego a Sofisa Holdings International. En febrero de 2004, Sofisa le revocó el poder a Zulemita y su madre.

La hija de Menem señaló que “no adquirió ninguna propiedad a través de Menfield (o Sofisa)” pero reconoció que le alquila “diferentes propiedades” en Miami a Broadbeach Inc. “Me comuniqué con la gente de Broadbeach y me informaron que no existen en sus libros constancia de un préstamo a Menfield”, advirtió Zulemita a ICIJ.

La heredera de Menem también señaló que “ya no es cliente” del estudio Alcogal. “Por ser una persona políticamente expuesta el estudio consideró oportuno no brindarme más sus servicios”, sostuvo.

Ante la consulta de ICIJ, ese estudio panameño aseguró que “Alcogal se adhiere a todos los requisitos legales en la prestación de servicios corporativos y de formación de empresas, en pleno cumplimiento de todos los requisitos aplicables en todas las jurisdicciones en las que operamos”.

SEGUIR LEYENDO: