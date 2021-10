Javier Mascherano recurrió a dos offshore para hacer negocios inmobiliarios cuando vivía en Barcelona

Javier Mascherano, ex jugador de la selección argentina (EFE/Alejandro García/Archivo)

Javier Mascherano, el ex capitán de la selección argentina, abrió sociedades en paraísos fiscales para realizar inversiones inmobiliarias que levantaron sospechas por lavado en las autoridades de Estados Unidos. Infobae había revelado que el ex jugador de Barcelona, condenado por evasión en España, había montado la offshore Alenda Investments en Islas Vírgenes Británicas. Ahora, los documentos de Pandora Papers revelan que hubo otra offshore del ex futbolista que no habría formado parte del trato que hizo con las autoridades españolas.

Mascherano fue el beneficiario final de la sociedad Lonesome Overseas Ltd, creada en 2015 también en las Islas Vírgenes Británicas, para realizar un proyecto inmobiliario, según los documentos que aparecen en esta nueva filtración del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) de la que participa Infobae junto a La Nación y elDiarioAR

El certificado accionario de Mascherano como titular de Lonesome

Como si fueran gemelas, el ex jugador acudió a principios de 2015 a Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), un estudio panameño que brinda servicios offshore a personas de alto patrimonio, para registrar tanto Alenda Investments Ltd como Lonesome Overseas Ltd, cuando vivía en Barcelona. Cerca del jugador aclararon que ambas sociedades fueron debidamente declaradas.

Mascherano se declaró culpable ante las autoridades españolas en octubre de 2015 por un fraude al fisco de 1,5 millones de euros entre 2011 y 2012. Desde el entorno del jugador aseguran que Alenda Investments fue incluida en el pacto que el ex jugador hizo con Hacienda de España, pero aseguran que Lonesome Overseas no fue incluída en ese acuerdo - que fue secreto - porque finalmente esta sociedad “nunca tuvo actividad comercial ”. Y remarcaron en que ambas offshores siempre estuvieron en blanco aunque -insistieron- por una diferencia de interpretación legal del fisco español, el caso terminó mal para Mascherano.

La existencia de Alenda Investments fue revelada el año pasado por el equipo argentino de ICIJ en la investigación conocida como FinCEN Files. Mascherano la usó para transferir más de USD 1 millón a fines de 2015 y principios de 2016, con destino a una inversión inmobiliaria en Uruguay. Los fondos salieron de Estados Unidos, triangularon por Portugal y terminaron en Uruguay. Esas transacciones lo pusieron en la mira de las autoridades regulatorias antilavado norteamericanas.

El certificado de Alenda Investments que identifica a Mascherano como su titular

El ex jugador explicó el año pasado que adquirió, con ese esquema, dos inmuebles en Montevideo, uno de los cuales después fue alquilado por la embajada de Chile en ese país.

La otra offshore

Pandora Papers revela ahora que Mascherano fue el único accionista y beneficiario final también de Lonesome Overseas. La sociedad pantalla fue registrada el 10 de febrero de 2015 en las Islas Vírgenes Británicas, una jurisdicción considerada opaca y de baja tributación.

Los archivos que intercambiaron los oficiales de Alcogal incluyen el certificado en el que el ex futbolista figura como único titular de 50.000 acciones de USD 1 cada una. Además de sus datos personales, aparece copia del pasaporte del ex futbolista argentino.





“Lonesome fue una sociedad que no tuvo movimientos. Fue creada, como Alenda, para realizar una inversión inmobiliaria, pero en este caso finalmente el negocio se frustró. El mejor ejemplo de esto son las fechas: fue disuelta en menos de un año después de su creación”, dijeron desde su entorno. Según los registros de Alcogal, en efecto, la disolución de Lonesome se concretó el 26 de enero de 2016. También después de que el jugador haya llegado a un acuerdo con el fisco español.

Poder en favor de Mascherano para operar en nombre de Alenda Investments Ltd, registrada en BVI

“Mascherano tiene muchas inversiones en distintos lugares del mundo. La sociedad offshore no se hace con el objetivo de evadir, sino que se buscan estructuras societarias que faciliten las posibilidades de hacer negocios en cualquier lugar del mundo y que después su accionista las tribute en su país de residencia”, señalaron cerca del jugador ante la consulta de Infobae.

Entre los cientos de documentos que revisó el equipo argentino de ICIJ, figuran la constitución y el registro ante las autoridades de Islas Vírgenes, tanto de Lonesome Overseas como de Alenda Investments. También, un poder otorgado a Mascherano para operar en nombre de ambas empresas en los “negocios” que realice la sociedad “en cualquier país”.

Poder de Lonesome Overseas Ltd en favor de Mascherano

Además de la opacidad sobre la identidad de los dueños que existe en BVI, este territorio de ultramar no cobra impuestos a las empresas . Estas “ventajas” son promocionadas por el propio Gobierno del pequeño archipiélago caribeño en sus páginas oficiales.

Señalado internacionalmente como un paraíso fiscal, las Islas Vírgenes Británicas tienen unos 30.000 habitantes, pero más de 400.000 empresas pantalla activas. Es el líder mundial en creación de compañías offshore. “Las leyes están diseñadas para funcionar como un sistema opaco, con un Gobierno que tiene una mentalidad muy pronegocios y prodinero”, dice un investigador de Tax Justice Project, una organización especializada en evasión fiscal. Desde mediados de los años ochenta, la industria financiera offshore se ha consolidado como uno de los pilares de su economía, que representa más del 51% de los ingresos gubernamentales, según datos oficiales

Reportes tardíos

Poco tiempo antes, frente a las noticias adversas en la prensa mundial, directivos y empleados de Alcogal intercambiaron decenas de mails, en los que analizaron si convenía emitir un Reportes de Operación Sospechosa (conocidos como SAR en inglés) en ese momento, o esperar a que las sociedades fueran cerradas. Temían la llegada de una inspección que detectara que no habían hecho un procedimiento exhaustivo de due dilligence (por “diligencia debida”) para prevenir el posible lavado de dinero.

Este proceso de “debido conocimiento” del cliente final requiere exigirle justificar el origen de los fondos, e identificar claramente para qué se va a usar la compañía offshore que se quiere registrar o adquirir, entre otros requisitos. Las autoridades antilavado podrían detectar que Alcogal no había reportado a las autoridades de Islas Vírgenes Británicas a Mascherano por las sociedades a su nombre, siendo que estaba siendo acusado en ese momento de fraude fiscal en España.

En esos intercambios, los oficiales de Alcogal discutían sobre la conveniencia de emitir un SAR en forma “defensiva” para “cubrirse” ante un hipotético requerimiento de autoridades antilavado. Finalmente, en un mail del 29 de enero 2016, la estrategia de “cobertura” queda definida: frente a la liquidación de ambas compañías, los empleados del estudio panameño dicen que “pueden proceder entonces con el SAR”.

La decisión se canalizó en el SAR Nro. 32 de Alcogal, enviado a las autoridades antilavado de las Islas Vírgenes el 5 de febrero de 2016, cuando las dos sociedades de Mascherano ya habían sido liquidadas. Esta alerta generó que la Unidad de Información Financiera (UIF) de las Islas Vírgenes, a su vez, reportara el 2 de abril de 2016 a Mascherano y a las dos firmas, en un formulario confidencial al que tuvo acceso el equipo argentino de ICIJ. El motivo alegado era “evasión fiscal y fraude”, y su condición de beneficiario final y accionista de Alenda y Lonesome.

El Reporte de Operación Sospechosa (ROS) emitido por las autoridades de BVI contra Mascherano y sus dos sociedades

El intermediario uruguayo

Tanto en Alenda como en Lonesome, el estudio uruguayo que intervino como intermediario entre Mascherano y Alcogal es el de Víctor Paullier & Cía, con domicilio en la ciudad de Montevideo. Involucrado en el escándalo del pago de millones de dólares de coimas a dirigentes de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Paullier era un cliente habitual del bufete panameño Alcogal.

En Pandora Papers, el domicilio de Lonesome Overseas informado por Mascherano es Cerrito 517, Oficina 603, en Montevideo. Ese domicilio coincide con decenas de sociedades pantalla reveladas en Panama Papers, vinculadas a ese bufete uruguayo. Entre ellas, Arco Business and Developments Ltd, utilizada en el pago de coimas a dirigentes de la Conmebol para acceder a los derechos de televisación del fútbol de la región, según reveló el semanario Búsqueda.

Correspondencia interna entre Alcogal y el estudio uruguayo de Paullier referida a Alenda

De acuerdo a uno de los mails a los que accedió Infobae, para finales de 2015, Alcogal era el agente registrado de 669 sociedades operativas en Islas Vírgenes Británicas. Y Paullier tenía 186 activas con el estudio panameño como intermediario, entre ellas, varias de futbolistas argentinos.

Los oficiales de Alcogal dejaban entrever en los correos su preocupación porque, tras difusión de la acusación de fraude contra Mascherano por triangular el cobro de derechos de imagen en compañías fuera de España, el estudio uruguayo de Paullier & Asoc no le hubiera hecho el due dilligence correspondiente, o que ésta haya resultado “insuficiente”. En el intercambio, advierten que Paullier “solo pide pasaporte a los clientes que son prominentes” y “prueba de domicilio”, pero “no pide lo demás”, aunque “sí hace matriz de riesgo”. Y destacaban que varios de sus clientes son futbolistas argentinos, por lo que debían “verificarlos”.

En un correo del 9 de noviembre 2015, Jacqueline Schwarts, CEO de la filial uruguaya de Alcogal, Apexuy SA, le informa a Lorena Zerr, de la casa central en Panamá de Alcogal, que habló con Ana Laura (por Ana Laura Machado, del estudio de Víctor Paullier) y que “le va a decir al cliente (Mascherano) que las disuelva”.

La preocupación de Alcogal se refleja también en el pedido interno de recordarle a Paullier que debía “mantener 5 años la documentación una vez disuelta la sociedad” en la que actuaron como agente registrado, ante un posible requerimiento de las autoridades antilavado.

Ante la consulta de ICIJ, desde el estudio panameño se desligaron de cualquier ilegalidad cometida por sus clientes: “Alcogal se adhiere a todos los requisitos legales en la prestación de servicios corporativos y de formación de empresas, en pleno cumplimiento de todos las leyes aplicables en todas las jurisdicciones en las que opera”.

Los derechos de imagen

Mascherano llegó a un acuerdo con Hacienda en España por el armado de una estructura offshore para canalizar sus derechos de imagen. Según determinó la investigación, el jugador no había declarado las rentas obtenidas de Nike a través de una sociedad domiciliada en Miami (Lofer LLC) y simuló la cesión de sus derechos de imagen a otra firma pantalla (Anadyr Overseas) radicada en la zona franca de la isla portuguesa de Madeira.

“Javier ‘vendió’ su imagen a Anadyr y a Lofer, cuando vivía en el Reino Unido, para concentrar el negocio de los derechos de su imagen. Pero eran sociedades suyas”, explicaron desde su entorno cuando fue consultado para la investigación FinCEN Files. También agregó que en ese país Mascherano estaba “exento de pagar como residente no domiciliado por actividades o ganancias fuera de ese país”, y que Anadyr fue constituida en la isla de Madeira porque “era una jurisdicción de baja carga tributaria”. Aseguró además que el jugador las declaró en España en (el impuesto de) Bienes Personales. “Nunca las escondió”.

A partir de que su pacto con Hacienda en España, Mascherano decidió disolver sociedades. El proceso de liquidación comenzó en noviembre de 2015 y se concretó a finales de enero de 2016.

SEGUIR LEYENDO: