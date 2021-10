Ernesto Clarens, el cerebro detrás del lavado de las coimas en el kirchnerismo, abrió una offshore para operar una cuenta en Suiza

Clarens en Tribunales, cuando fue citado a indagatoria en la causa de los cuadernos en 2018 (Julieta Ferrario)

Señalado como el financista de Néstor Kirchner y procesado por lavado de dinero en varios expedientes judiciales por corrupción durante los mandatos del matrimonio santacruceño, Ernesto Clarens abrió una sociedad en Bahamas que hasta ahora no se conocía. ¿El motivo? Manejar una cuenta en Suiza. Así surge de Pandora Papers, los 12 millones de documentos compartidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) con sus miembros.

Ocean Spray Premier Ltd fue registrada el 20 de abril de 2007 , por BDS Corporate Services Ltd. Hasta ahora, no había sido revelada hasta ahora en las distintas investigaciones judiciales en la que se vio involucrado el financista del lavado de los “retornos” de la obra pública del kirchnerismo y arrepentido confeso de la llamada causa de los cuadernos de las coimas.

Entre los archivos de Pandora Papers figura un poder a Clarens emitido por Ocean Spray Premier Ltd, apenas 20 días después de registrada la firma, para abrir y operar con la Banca del Sempione de Lugano , una ciudad del cantón suizo de Ticino de habla italiana. El documento - con fecha 10 de mayo de 2007- está sellado, apostillado y firmado por un notario de Panamá.

El poder otorgado por Ocean Spray Premier Investments Ltd a Clarens para abrir y operar una cuenta en Suiza

En los documentos de Pandora Papers a los que tuvo acceso exclusivo el equipo argentino de ICIJ, integrado por Infobae junto a La Nación y elDiarioAr, Clarens no aparece como accionista. En cambio, figura con 50.000 acciones de un dólar cada una, BdS Corporate Services Limited, la financiera del Grupo suizo de la Banca del Sempione con sede en Nassau (Bahamas), e intermediaria de más de 80 empresas offshore entre 2003 y 2012, según Offshore Leaks.

Como director de Ocean Spray Investments no figura una persona física sino otra firma, Sociedad de Directoria Centro Americana SA. El esquema de sociedades que funcionan como mamushkas rusas es habitual en el registro de sociedades offshore para ocultar a los verdaderos dueños.

Ante la consulta de Infobae, en el entorno de Clarens desconocieron en un primer momento que hubiera sido dueño de esa sociedad o haya operado con una cuenta en Suiza a través de ella. “No fue utilizada. No tuvo cuenta bancaria. Fue disuelta al poco tiempo sin activos ni movimientos”, fue la respuesta.

Pero al cabo de unos días, y tras las primeras revelaciones de Pandora Papers, quien actuó de interlocutor del fundador de financiera Inverness se volvió a contactar. “Buscando entre sus papeles, recordó haberla abierto”, transmitió a este medio. Aunque insistió en que Clarens aseguraba que “nunca fue usada, ni tuvo actividad”.

Sin embargo, según el Registro de Sociedades de Bahamas, Ocean Spray Premier estuvo abierta por seis años. En los documentos figura como disuelta el 26 de febrero de 2013. Es más, la última tasa de mantenimiento anual que figura para en los documentos, de USD 350, es del 23 de enero de ese año.

Sociedades espejo

En el mismo archivo en el que aparece el nombre de Ernesto Clarens, figura otro poder en favor de su esposa, otorgado el mismo 10 de mayo de 2007, que también la habilitaba para abrir y operar otra cuenta con la misma Banca del Sempione en Lugano, Suiza. Pero en este caso, el poder fue otorgado por la firma Skyline Premier Investments Ltd, creada en Bahamas en la misma fecha que Ocean Spray Premier, el 20 de abril de 2007.

Como “accionista” de Skyline Premier figura nuevamente BdS Corporate Services Limited, con 50.000 acciones de un dólar, la financiera del Grupo suizo a que la registró. La única diferencia es como director figura a firma Sociedad Latina de Management and Consulting SA. Según el Registro de Sociedades de Bahamas, la compañía figura, asimismo, disuelta el mismo día que la sociedad de Clarens, el 26 de febrero de 2013.

Ante la consulta de Infobae, desde el entorno de Clarens señalaron que no recordaba esa sociedad, y negaron cualquier intervención de su esposa o la tenencia de una cuenta bancaria en Suiza. Ante la insistencia de este medio, luego de que Clarens recuperó la memoria, el allegado al financista explicó que la mujer estaba atravesando un problema de salud y que no podía pedirle más precisiones.

De la Patagonia a Belice

Hay una tercera compañía que aparece en Pandora Papers que Clarens sí admitió, a nombre de su esposa y su suegra, Clara Esther Lamberti, ya fallecida. Ambas figuraron como accionistas de Global Business Ltd . La firma se registró en Belice el 14 de julio de 2015 a través de bufete de servicios offshore CitiTrust (hoy CILTrust) International Ltd, y la intermediación del estudio panameño Alfaro & Calvo.

La otra offshore registrada a nombre de la esposa y la suegra de Clarens

Global Business Ltd fijó su domicilio en las oficinas de la firma Baker Tilly en zona franca de Montevideo, Uruguay. Menos de un año después de creada, se resolvió su cierre, el 10 de marzo de 2016, y para junio del año siguiente ya figuraba como disuelta.

Cerca del financista insistieron en despegar a su mujer de cualquier actividad ilegal. “Su mujer no usó Global. Son vehículos que muchas veces se arman para hacer negocios, y luego no se usan”, destacaron.

“La suegra de Clarens, que ya falleció, tenía un patrimonio importante en Credisol, cuyo dinero está exteriorizado ante la AFIP”, indicaron. Dijeron desconocer “si fue declarada” pero esa sociedad no tuvo patrimonio, ni actividad y, por tanto, no tuvo impacto impositivo”.

Lamberti fue socia de Credisol, una financiera vinculada a los negocios de Clarens, y sospechada de lavado de dinero. Credisol era la única firma autorizada para entregar créditos a empleados públicos de Santa Cruz, lo que le permitió su expansión en el rubro financiero y su incursión en otros negocios. Credisol compró como “gasto forzado” habitaciones del hotel Alto Calafate, propiedad de los Kirchner, gerenciado por las empresas de Báez. Habitaciones que nunca se utilizaron.

Ante la consulta de Infobae, señalaron que Clarens desconocía por qué su suegra había elegido en Belice.

CILTrust International Ltd, con sede en pequeño país caribeño, fue fundada por Glenn D. Godfrey, miembro del Parlamento de Belice y ex fiscal general y ministro de turismo, y su esposa Joy. La firma, originalmente llamada CitiTrust International (no relacionada con el gigante bancario Citigroup), se especializa en la creación y administración de compañías ficticias y fideicomisos para clientes extranjeros. Glenn Godfrey, Joy Godfrey y CILTrust no respondieron a las repetidas solicitudes de comentarios de ICIJ.

Belice es un conocido foco de delitos financieros. En 2019, Estados Unidos la calificó como una jurisdicción de “lavado de dinero importante”. A partir de ese año, Belice había registrado más de 35.000 empresas fantasma. CILTrust no publica la cantidad de empresas que ayuda a crear cada año, pero la empresa se promociona a sí misma como uno de los agentes “principales” de creación de empresas de Belice.

Los antecedentes offshore de Clarens

Hoy Clarens afronta serios problemas judiciales. La Cámara Federal confirmó el 17 de septiembre su procesamiento como máximo responsable de una estructura delictiva montada para lavar más de 504 millones de pesos derivados de la corrupción en la obra pública durante el kirchnerismo.

Esa operatoria delictiva se extendió entre 2003 y 2015, según verificó la Justicia. Por aquellos años, Clarens también montó un complejo entramado de sociedades offshore que salieron a la luz en 2016 gracias a otra investigación de ICIJ, Panama Papers. Incluyó sociedades como Litren Company, Pampa Realty Investments, Manfes International LLC, Kerry Consultants, Amurnung SA, Runner Properties LLC, con inmuebles en Estados Unidos y Uruguay.

El certificado accionario que identifica a Clarens como accionista de Amurnung, otra offshore revelada en la filtración anterior de ICIJ, Panama Papers

Pandora Papers revela ahora otras piezas del entramado offshore del financista y engranaje clave en la recaudación de coimas de la obra pública durante el kirchnerismo.

SEGUIR LEYENDO: