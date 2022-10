El lonko Alejandro Huenchupan aseguró que Facundo Jones Huala no representa a los mapuches y habló de su accionar: “Son delincuentes de tipo montoneros”

El lonko de la comunidad Tequel Mapu, Alejandro Huenchupan

El lonko Alejandro Huenchupan, uno de los referentes de la comunidad mapuche Tequel Mapu en El Bolsón y quien a finales de 2021 había criticado con dureza el accionar del grupo RAM comandado por Facundo Jones Huala, volvió a criticar con dureza al grupo que ejerció las usurpaciones en Villa Mascardi y que fue desalojado a inicios de la semana por parte de integrantes de las fuerzas federales.

El referente de la comunidad mapuche acusó al grupo de usurpadores de malvivientes e intrusos, afirmó que tienen un accionar similar al de la agrupación montoneros y advirtió que ya fue amenazado de muerte dos veces por esa gente.

“Son unos intrusos, unos usurpadores y malvivientes. No son oriundos. Son un rejunte de personas que han venido de diferentes partes a usurpar esas tierras en acuerdo con algunos locales de Bariloche de grandes barrios urbanos y que hicieron el sueño de poder ir a usurpar esa parte y demostrar que tenían una comunidad”, afirmó Huenchupan, en declaraciones al periodista Eduardo Feinmann en Radio Mitre.

Parte del grupo de usurpadores de tierras mapuche, después de haber sido desalojados

Huenchupan aseguró que en la zona del Lago Mascardi ya existe otra comunidad mapuche, de una familia con apellido Montenilo, a la que califica como un grupo de indígenas pacífico y que acepta todas las leyes occidentales que rigen en la Argentina.

“Ahora tenemos las leyes indígenas en la Constitución Nacional, la 23.302. Son varias leyes que hemos ido sumando de forma pacífica. Nadie nos dice que vayamos a usurpar tierras a lugares ajenos, que nuestros antepasados nunca vivieron ahí. Sí alguna vez pasaron en expedición algunos lonkos en esos años, un siglo o dos siglos atrás, pero nadie sostiene que esto es territorio definitivo indígena. Así que toda esta gente que está ahí son todos foráneos y usurpadores. Es un rejunte de gente, porque tanto hay algunos agitadores que han venido de Chile que los están acompañando a ellos y que no son indígenas. Son algunos de tipo montoneros, por así decirlo. Tipo de ideología de izquierda”, reflexionó el lonko mapuche.

Una de las camionetas utilizadas durante el operativo de las Fuerzas Federales

A medida que la conversación avanzaba, la violencia y las críticas hacia la comunidad desalojada de Lof Lafken Winkul Mapu se hacían más crudas en las palabras del lonko Huenchupan.

“También tienen el apoyo de las FARC, de la ETA, reciben cuchillos y dinero de afuera. Se manejan con dinero de afuera, son unos delincuentes, habría que echarles a una fosa, rociarlos con nafta y prenderlos con un fosforito. No se merecerían otra. Para que dejen de joder a la ciudadanía en general. Para que no usurpen más tierras en nombre de los indígenas y que se sepa que todos los indígenas no somos delincuentes como ellos”, amenazó.

En tanto, el lonko Huenchupan también analizó el odio y el rencor que existe entre el grupo de los mapuches desalojados de Villa Mascardi y su familia. Asimismo, detalló cómo fue amenazado de muerte en dos ocasiones por miembros de esa organización.

“Yo soy muy odiado por ellos, soy una mosca en la leche para ellos, estoy amenazado de muerte por ellos. Ellos responden a la RAM, al grupo de Facundo Jones Huala. Encima tenemos a una delincuente que es hembrita de él y de paso ella es la vox pópuli del grupo de Jones Huala aquí en la zona andina del Bolsón, Bariloche y Esquel”, denunció.

La mujer a la que el lonko Huenchupan hacía referencia es Soña Maicoño, quien desde hace años se convirtió en la portavoz del grupo de mapuches liderado por Jones Huala.

“Ella me ha denunciado a mí, me ha buscado en la calle para sacarme fotos adentro del supermercado La Anónima del Bolsón para sacarme fotos con el celular para mostrar por todos lados quién es el enemigo de ella Que soy un indígena, un referente de la comunidad pero que no transo con ellos”, aseguró el lonko.

El ataque mapuche a la Capilla de Villa La Angostura

En tanto, Huenchupan fue más allá y detalló cómo recibió amenazas de muerte por parte de integrantes del grupo con el que está enemistado, a lo largo del último año.

“Al no transar con ellos, ellos me tienen marcado para matarme, para hacerme desaparecer en un lugar que nadie sepa. Ahí matarme, tirarme donde se les ocurra o quemarme. Tengo dos denuncias penales contra esa gente en la comisaría del Bolsón en diciembre del año pasado y a principios de este invierno en la planta urbana del bolsón, me encontré con uno de los caudillos de esta gente y me amenazó de muerte”, alertó.

Las palabras de Huenchupan llegan días después de que al menos 250 efectivos de las Fuerzas Federales ingresaran a un predio usurpado por esa comunidad mapuche y lo desalojara en un operativo que llevó horas y no dejó saldo de heridos. Como consecuencia del ejercicio de las fuerzas de seguridad, hubo siete mujeres detenidas.

En tanto, al día siguiente al desalojo, el miso grupo de Mapuches que había sido expulsado de esas tierras atacó el frente de la Capilla de Villa La Angostura. Dejaron pintadas con aerosol en el frente y una de las paredes laterales e intentaron prender fuego la puerta de entrada de madera de la edificación construida en la década de 1930.

