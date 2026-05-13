Fernando De Andreis cuestionó a Adorni tras el duro comunicado del PRO: “Hoy, es un obstáculo para el cambio”

Pese a las críticas al Gobierno, De Andreis indicó que mantendrán su apoyo

Luego de que el PRO emitiera un fuerte comunicado con críticas al Gobierno nacional, el secretario general del partido, Fernando De Andreis, redobló la apuesta al cuestionar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. “Hoy, es un obstáculo para el proceso de cambio”, aseguró.

En medio de la investigación judicial en contra Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, el diputado manifestó que esperaba “que termine pronto el tema, porque le quita energía a todo el Gabinete”. Asimismo, remarcó que toda la situación sería contraproducente “en un momento tan sensible y difícil para el país”.

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“El problema es que hoy Adorni parece más un obstáculo para el cambio que alguien que está colaborando”, planteó De Andreis, luego de que el PRO emitiera un manifiesto en el que hacía referencia a la polémica alrededor del patrimonio del funcionario público. “Hay que preguntarle al Gobierno qué hacer”, retrucó.

El domingo el partido, presidido por Mauricio Macri, publicó un fuerte comunicado en el que acusó al Gobierno de “no escuchar” el dolor de la gente y “no dar el ejemplo”.

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El manifiesto publicado por el PRO el domingo pasado

“Hay que decirlo, el cambio tiene dos enemigos: el populismo de siempre, que promete mucho y destruye todo. Y los que frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer”, cuestionó el espacio.

Y sentenciaron: “Acompañar el cambio no es aplaudir todo. Mucho menos, aplaudir lo que está mal. Apoyar el cambio es otra cosa: es decir lo que falta. Es decir la verdad, aunque duela. Es reclamar lo que se prometió y todavía no llegó. Eso es lealtad verdadera".

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Tras ser consultado sobre el origen del manifiesto durante una entrevista con Radio Mitre, De Andreis explicó que “no es nada nuevo, no es nada que Mauricio Macri no haya dicho en los encuentros del partido, tanto en Parque Norte como en el Chaco y Corrientes”.

En este sentido, el dirigente consideró que “a veces, cuando uno lo ve escrito, tiene una contundencia un poco mayor, pero está enmarcado en la decisión de empezar a ponerle voz a lo que falta”. Además, sostuvo que esa es la manera “más leal de sostener el cambio”, ya que “cuando el PRO se queda callado, cuando Mauricio se queda callado, lo que más se escucha es la crítica kirchnerista y el populismo, esa música engañosa de creer que el Estado soluciona todo”.

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De Andreis manifestó que Macri se sentiría más cómodo al frente del partido, pese a que los dirigentes buscarían que vuelva a postularse a la presidencia

Al ser consultado sobre el rol de Mauricio Macri, el secretario general del partido recalcó que “es el presidente del PRO”. Incluso, reconoció que existe un deseo en parte de la dirigencia y la militancia amarilla para que el titular del partido vuelva a ser candidato presidencial.

A pesar de esto, el legislador aclaró que hoy el ex mandatario se siente más cómodo presidiendo la fuerza política. “Para mí es la persona más idónea para la reconstrucción de la Argentina, pero tengo que respetar su decisión personal”, reafirmó.

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Con respecto a la repercusión que tuvo el comunicado, De Andreis aprovechó la oportunidad para bromear al decir: “Bueno, es lindo ver que todavía estamos vigentes, ¿no? Muchos nos daban por muertos y acá estamos”. Y explicó que, si bien el espacio enfrenta desafíos internos y externos, en el encuentro realizado en Parque Norte se propuso “mirar para adelante, reconstruir el partido y renovarlo, con una mirada bien a futuro”.

Sin embargo, sobre la reconstrucción del PRO, el secretario general insistió en que no se trata de una tarea sencilla y que la coyuntura obliga a concentrarse en el presente del país. “Falta muchísimo. Hoy es un momento para acompañar al Gobierno y ponerle palabra a lo que falta. Lo más importante es que al Gobierno le vaya bien y que la Argentina despegue de una vez por todas”, aseguró.

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El partido liderado por Macri aseguró que continuará apoyando al Gobierno en el camino hacia el cambio (Prensa Senado)

El diputado también se refirió a la percepción que tiene el partido de la ex titular y candidata del PRO y ahora jefe del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich. En ese sentido, admitió que su salida “lastimó y molestó”, pero De Andreis planteó que hay que “poner los intereses de la Argentina por sobre las personas” y dar vuelta la página.

Así, aseguró que Macri valora el rol que desempeñó Bullrich durante la gestión de Juntos por el Cambio y durante el tiempo que formó parte del gabinete de Javier Milei. Tras esto, reafirmó el apoyo del PRO a la administración libertaria al destacar que el Presidente realizó una tarea “titánica” en sus primeros dos años de mandato.

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Pese a las diferencias políticas con el oficialismo, De Andreis dejó en claro que la dirigencia del PRO está enfocada en sostener las reformas del Gobierno y en garantizar que el partido no sea funcional al kirchnerismo. Por esto, concluyó que el compromiso es “mirar hacia adelante” y trabajar para que el partido mantenga su capacidad de incidir en la transformación del país.