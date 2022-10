“Por más que nos saquen, vamos a volver”: la tía de Rafael Nahuel desafió el desalojo de Villa Mascardi y pidió que los mapuches se manifiesten

La Machi Betiana Colhuan fue desalojada del predio ocupado en Villa Mascardi junto a sus niños. (Infobae)

María Nahuel, tía de Rafael -el integrante de la lof Lafken Winkul Mapu que fuera asesinado en 2017-, habló hoy en medio del operativo que encabezan equipos tácticos y unidades antitumulto pertenecientes a distintas fuerzas federales para desocupar el predio usurpado en la zona de Villa Mascardi, a unos 35 kilómetros de San Carlos de Bariloche, y pidió por una manifestación de la comunidad mapuche para repudiar el accionar del Estado. Asimismo, advirtió: “Ni por más que nos saquen, vamos a volver. Siempre vamos a volver a nuestro territorio. Nosotros no les tenemos miedo”.

La representante mapuche, madre de la machi Betiana Colhuan -detenida durante el procedimiento que se realiza desde las primeras horas de esta mañana-, rechazó el accionar de las fuerzas federales y responsabilizó a la gobernadora de la provincia de Río Negro, Arabela Carreras, por cualquier cosa que le pudiera pasar a ella o a algún miembro de su comunidad. “Cualquier cosa hago culpable a la gobernadora Arabela Carreras, anti mapuche y racista, que se va a besuquear con nuestra gente en el campo humilde y los compra con una casa”, recordó, durante una entrevista para Radio Con Vos.

Esta mañana, un avión con 250 efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) y Prefectura Naval aterrizó en Bariloche para llevar adelante el desalojo ordenado por la jueza federal subrogante, Silvina Domínguez. Al arribar al lugar, se dispuso un fuerte operativo para ingresar a la zona ocupada por los mapuches y se escucharon fuertes detonaciones. “Están entrando por distintos lados. Hay niños y una mujer embarazada que sufre presión alta. Estos días tenía que venir a internarse porque le deben hacer cesárea. Si llegara a perder su bebé o le pasara algo, el Estado siempre será el asesino. Nosotros no tenemos armas”, aseguró María Nahuel en declaraciones radiales.

Respecto a la machi Betiana, su hija, contó que “está detenida con su bebé de 4 meses y tiene un nene de 3 años”. Frente a esta situación, María pidió “a los mapuches conscientes que en distintas partes están dispersos, que se manifiesten”. Y reforzó: “Hoy tocaron a nuestra Machi y hace 5 años mataron a Rafael Nahuel”.

Por otro lado, la integrante de la lof Lafken Winkul Mapu apuntó contra Gendarmería Nacional, al asegurar que la semana pasada mintieron cuando denunciaron el ataque contra una casilla de seguridad. “Cuando dicen que hay una casilla rodante que los echaron, nadie los echó. Ellos no estaban ahí. Fue otra gente. Y las armas que se ven disparadas por el techo que salen en la foto, son de Gendarmería. Ellos mismos prendieron fuego. La Gendarmería abandonó ese lugar”, subrayó.

Nahuel también apuntó contra Diego Frutos, presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi, y Patricia Bullrich, quien el domingo acompañó a los vecinos de la región que se manifestaron en contra de la ocupación mapuche y exigieron el inmediato desalojo. “Diego Frutos miente y Patricia Bullrich es una asesina”, sostuvo sin rodeos. Y respecto a Frutos, agregó: “Tiene una tierra regalada que es de Parques Nacionales. Antes de Parques Nacionales era de nuestro pueblo. El Parque Nacional es parte del territorio nuestro pero porque fue usurpado. El Estado nos robó nuestra Mapu”.

Efectivos de distintas fuerzas federales llevan adelante el desalojo de mapuches en la zona de Villa Mascardi. (Infobae)

En cuanto a las declaraciones de la gobernadora Carreras, quien el viernes pasado dijo que se habían detectado personas provenientes de las provincias de Buenos Aires y Chubut en las tomas, Nahuel justificó: “La gobernadora salió a decir que había gente de Buenos Aires. De distintos lados vienen a atenderse con la Machi, y por ahí no son mapuches”.

Por último, reiteró que el pueblo mapuche no claudicará en su lucha por defender el territorio que, según ella, consideran de su propiedad. “Uno morirá, dos morirán, pero 10 nos levantaremos. No nos van a asustar. Seguiremos luchando. Nosotros no le robamos nada a nadie”, aseguró.

Continúa el operativo desalojo en Mascardi

Unos 250 efectivos de reparticiones federales, que integran el comando operativo unificado conformado por el Gobierno nacional para frenar la escalada de violencia de Villa Mascardi, se trasladaron durante la madrugada de hoy al paraje rionegrino y minutos después de las 07.30 se desplegaron en la zona para iniciar operativo que se propone desalojar todos los predios ocupados. Las autoridades calculan que los mapuches controlan una zona de alrededor de 40 hectáreas.

Tres horas después del inicio del operativo se conoció que hubo al menos 12 personas detenidas, siete mujeres y cinco menores, que estaban cuidando las casas tomadas, precisaron fuentes oficiales a Infobae.

