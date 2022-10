Patricia Bullrich habló sobre las usurpaciones de las agrupaciones autoproclamadas mapuches: “Es una zona donde vale todo”

Patricia Bullrich estuvo presente en los reclamos de los vecinos tras los ataques mapuches (Nicolás Stulberg)

Las constantes usurpaciones, la violencia y la falta de control tras los numerosos ataques de grupos autodenominados mapuches colmó la paciencia de los vecinos de Villa Mascardi, quienes marcharon para pedir más seguridad. Quien participó de la movilización fue la propia Patricia Bullrich que, además de unirse al reclamo, expuso la realidad que viven los pobladores: “Realmente es una zona sin ley, donde vale todo, donde no rige la constitución”.

La presidenta del PRO se unió a unos 200 vecinos de la zona que protestaron –en la rotonda de Diarco, ubicada en las afueras de la ciudad en Bariloche– con banderas argentinas bajo el lema ‘basta de terrorismo en la Patagonia’.

Si bien el problema ya fue llevado ante la Justicia por diversos vecinos y pobladores de la zona, el tiempo pasa y estos esperan una resolución que les devuelva sus terrenos y casas. Así también lo remarcó la ex ministra: “Está todo patas para arriba, la orden de desalojo ya está pero no la ejecutan. Esa orden significa que la fiscal y los jueces del caso digan ‘se desaloja’, viene fuerzas federales, se desaloja y se devuelve las propiedades a sus legítimos dueños y se para la usurpación. Esto sigue porque nadie entra al lugar y porque el Gobierno nacional es parte del problema. Tienen respaldo político total, entran y salen por donde quieren, vienen de otros lugares, tienen apoyo económico, apoyo del mismo instituto nacional de asuntos indígenas que le llevan cosas que necesitan. Están todos los procesos abiertos, sucede por el miedo de algunos jueces o fiscales, la decisión del gobierno nacional de ponerse del lado contrario y haberlos dejado crecer y dejarlos entrar y salir sin poner ningún límite”.

Los vecinos creen que detrás de los últimos ataques podría estar Facundo Jones Huala, prófugo de la justicia de Chile

Al respecto Bullrich relató: “No hay ningún tipo de ley, ni constitución, que rija en la zona. Los vecinos y la junta vecinal de Villa Mascardi, más otros barrios tomados, inclusive barrios de comunidades originarias que fueron tomados por estos violentos, están indignados pidiéndole al Gobierno que haga cumplir la ley y la constitución. Ellos ya sienten que son cómplices del problema porque no solucionan ninguno de los temas que tienen ellos. Han quemado casas, golpeado gente, destruido el barrio entero, avanzan cada vez más y cada dos por tres bajan, hoy estaban dentro de lo que eran el viejo edificio de parques nacionales tirándole piedras a las camionetas y autos que pasaban por ahí”.

La movilización se vio afectada por los retenes policiales que había en los alrededores de la zona, por esa razón tuvieron que modificar la idea original, la cual era realizar una caravana de vehículos, y optar por marchar a pie durante 5 kilómetros. Sin embargo, lejos de una protesta pacífica, el clima se vio afectado por la presencia de organizaciones en apoyo a los mapuches. “En el medio de la manifestación estaba el que lo agarró a piñas a Diego Frutos–presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi y uno de los propietarios afectados por la toma de terrenos–. Se puso al costado de la ruta y empezó a insultarlo de nuevo, y no tiene orden de captura, no tiene nada y todos saben que fue el que le deformó la cara y casi lo mata. Estaba ahí, generando una provocación a la marcha, sin que la policía que estaba adelante tuviera una orden para detenerlo, se sabe que es el que lo golpeó, que entró a la casa pero como no tenemos ley, las cosas pasan y el señor estaba al lado nuestro”, reconstruyó la situación la líder opositora.

El futuro de esta situación

El aspecto legal de la situación parece estar en una pausa legal, mientras avanzan las denuncias en la Justicia. Sin embargo, Bullrich fue más allá y apuntó contra el Gobierno y explicó la complejidad de la situación si es que la misma no se resuelve con rapidez. “Ellos no se dan cuenta que nos va a llevar a la situación de Chile, ahí todos los días hay enfrentamientos armados entre el ejército, los carabineros y los pobladores violentos. Esto en la Argentina está reducido, si no lo tomamos ahora va a crecer mucho más. Nosotros lo habíamos hecho en nuestro gobierno, teníamos un comando conjunto de las fuerzas federales, provinciales, procuradores de tres provincias, el procurador nacional, los tres gobernadores y los cuatros ministerios de seguridad, los de las provincias y el de Nación. Así detuvimos a Jones Huala, lo mandamos a Chile con anuencia de la Corte Suprema de justicia, bajamos lo niveles de violencia y tuvimos costos por supuesto, lo que pasa es que acá nadie quiere pagar el costo de tener un país con orden y con paz”, sostuvo la ex ministra de Defensa.

Los grupos mapuches son comandados por los hermanos Colhuan, quienes ya fueron imputados por algunas de las usurpaciones que protagonizaron desde 2017

Jones Huala

El grupo es comandado por los hermanos Colhuan, quienes ya fueron imputados por algunas de las usurpaciones que protagonizaron desde 2017, aunque los vecinos creen que detrás de los últimos ataques podría estar Facundo Jones Huala, prófugo de la justicia de Chile.

En ese sentido, Bullrich habló del líder mapuche y por qué se encuentra en el país: “Jones Huala está en Mascardi, se ha visto, se sabe y tenemos la información de gente que vive ahí. También lo sabe el Gobierno y todos los que deberían actuar. Hay que tener la decisión de buscarlo como la tuvimos nosotros, el tema es si él es un protegido del gobierno o es un prófugo de la justicia. Es fundamental que en Argentina se lo busque”.





