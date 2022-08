El Presidente se puso a la cabeza de la marcha para apoyar a CFK y denunció que fue amenazado de muerte

El Presidente se puso al frente de la convocatoria para apoyar a Cristina Kirchner

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que promueve “absolutamente” una movilización para apoyar a Cristina Kirchner en medio de la acusación que enfrenta en el juicio por la obra pública de Santa Cruz.

“ Estamos viviendo un momento muy singular. El Estado de Derecho está en riesgo por el modo en que opera uno de los tres poderes del Gobierno ”, justificó.

Así se puso a la cabeza de una idea que ayer había sido instalada por el kirchnerismo: realizar “una gran marcha” para demostrar poder y defender a la Vicepresidenta. El piquetero Luis D’Elía fue más allá y habló de “prepararse para la batalla” contra la oligarquía, el imperio y la Corte Suprema.

“ Yo estoy en estado de alerta y movilización hace muchos años con el tema de la Justicia Nacional ”, aseguró, antes de participar en una reunión virtual del Partido Justicialista en donde dialogarán sobre cómo manifestarán su respaldo a Cristina Kirchner.

“A mí no me resulta preocupante que salgamos a la calle a expresar lo que pensamos. Tampoco me resulta preocupante que los otros salgan y se expresen en la medida que esto sea en términos democráticos, que respetemos la convivencia democrática y que cada uno pueda decir lo que piensa”, desarrolló en otro tramo de la entrevista.

Plenario del PJ Nacional en la sede ubicada en CABA

En los últimos días, distintos espacios que integran la coalición de gobierno del Frente de Todos se expresaron con fuerza ante la posibilidad de organizar una “gran marcha” para defender a la jefa del espacio.

“Atacar a la jefa del peronismo, lo único que hace es hacernos reaccionar porque nos atacan a nosotros” , afirmó la senadora nacional Juliana Di Tulio.

Dentro de las fechas posibles para realizar esa movilización, hay tres que se barajan por estas horas: en los próximos días, para el 17 de Octubre o esperar hasta fines de diciembre, cuando se lea la sentencia.

“Estamos viendo el momento y la oportunidad, pero eso lo define la conducción política. A mí me gustaría más temprano que tarde. Para mi diciembre es una movilización tardía. Octubre no. El 17 de Octubre se podría aprovechar para movilizarnos y expresarnos”, enfatizó.

El 17 de octubre es una fecha icónica en la que, con el empuje operativo de los gremios y de Eva Duarte, los trabajadores marcharon en 1945 para pedir la liberación del coronel Juan Domingo Perón, preso del gobierno de facto del militar Edelmiro Farrell.

Asimismo, el PJ porteño, que preside el senador nacional Mariano Recalde, convocó a un “cabildo abierto del peronismo de la Ciudad” en apoyo a la vicepresidenta y en repudio a las acusaciones en su contra en el juicio por la obra pública en Santa Cruz.

Una de las fechas posibles sería el 17 de Octubre

En una extensa entrevista concedida a Roberto Navarro en El Destape radio, el Presidente aclaró además sus dichos sobre el fiscal Diego Luciani y reveló un dato hasta ahora desconocido: ante una consulta del periodista, reconoció que fue amenazado de muerte.

“Sí, claro, pero no puedo contarlo, está trabajando la Policía Federal ”, se limitó a contestar.

Ante las repreguntas, el jefe de Estado atribuyó las intimidaciones a “esa lógica libertaria”. “ ¿Cómo puede ser que los libertarios no toleren al otro? Estamos viviendo un momento singular en el mundo entero y lo vimos en el Capitolio Americano: nunca reíamos que podíamos ver algo como lo que sucedió. No podemos hacernos los distraídos ”, resumió.

