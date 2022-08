El titular de la DAIA aseguró que las declaraciones de Alberto Fernández son de una gravedad extrema

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, se mostró muy preocupado por los dichos de Alberto Fernández

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, fue otra de las autoridades de la comunidad judía en la Argentina que recibió con estupor y preocupación las palabras del presidente Alberto Fernández en una entrevista televisiva, donde aseguró que esperaba que el fiscal Diego Luciani no se suicidara, tal como -según él- ocurrió con Alberto Nisman.

El mandatario argentino emitió la polémica comparación el miércoles por la noche durante una entrevista con el canal de noticias TN. Durante su participación, dijo: ”Realmente, alentar que le pueda pasar al fiscal Luciani lo que le pasó a Nisman... miren hasta acá, lo que le pasó al fiscal Nisman es que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Yo espero que no... que no haga algo así el fiscal Luciani ”.

Instantes antes, los periodistas Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano le preguntaron sobre la decisión que había tomado la Corte Suprema de reforzar la seguridad de los funcionarios judiciales que intervenían en la causa Vialidad.

A raíz de estas palabras, Knoblovits habló este jueves con el periodista Marcelo Longobardi en CNN Radio y argumentó su preocupación por esos dichos.

“ En lo personal, yo casi no pude dormir porque me pareció de una audacia pocas veces vista en la Argentina . Dos cosas. Nisman fue asesinado porque lo dijo la Justicia. No es cierto lo que dijo el Presidente, que no está terminado eso, sino absolutamente lo contrario. En segundo lugar, ¿Qué tienen en común Nisman muerto y Luciani vivo? Que los dos hablaron en contra de un Gobierno. Entonces, eso le agrega un condimento de gravedad extrema al primer magistrado que habla supuestamente en nombre de todos, como primer mandatario”, afirmó el titular de la DAIA.

“Entendemos todos que el primer magistrado tiene el uso de la lapicera, como siempre lo dijo, pero lo que siempre tiene es que usar la lengua y usarla para esto nos pareció de una gravedad extrema ”, completó.

Alberto Fernández: "Nisman se suicidó. Espero que no haga algo así el fiscal Luciani"

Las palabras del presidente en la televisión provocaron en la noche del miércoles una enorme cantidad de mensajes de repudio por partes de dirigentes de la oposición y de autoridades de la comunidad judía.

El titular de la DAIA, de hecho, afirmó que hubiera preferido unas palabras del presidente más abocadas a la inclusión del que piensa distinto en temas tan delicados para la historia reciente argentina.

“Si el suicida puede ser suicidado o suicidado el que piensa distinto, estamos ante un problema muy grave. Si lo que tiene en común esta advertencia es que aquel que no sostiene lo que sostiene el Gobierno, que además nos animamos a darle una clase de Derecho, porque sostiene una posición distinta a la que nosotros políticamente queremos sostener, estamos en un problema”, explicó Knoblovits.

Por su lado, la autoridad judía también volvió a criticar con aspereza la repetitiva y desafortunada comparación que hizo el mandatario argentino entre la pandemia del covid-19 en el Mundo y el Holocausto nazi.

El presidente Alberto Fernández volvió a comparar la pandemia de covid-19 con el Holocausto nazi

Tal como había sido enunciado la semana pasada -y condenado en su momento por diferentes organismos judíos-, Alberto Fernández hizo referencia el miércoles en la televisión a que la pandemia “se llevó entre uno y dos holocaustos” , en un paralelismo entre la cantidad de víctimas mortales en ambos sucesos históricos.

“Esta comparación, trivialización que hizo sobre la Pandemia y la Shoah, que ya lo había sostenido hace dos semanas, no es un tema menor. El virus no iba edificio por edificio eligiendo sus víctimas ni elegía sus víctimas para ser trasladados a un campo de concentración, separando madres e hijos y metiéndolos en una cámara de gas. Así que nos parece también una tontería extrema”, aseguró.

Knoblovits, a su vez, advirtió que en el transcurso del jueves, la DAIA emitirá un comunicado oficial en el que condenará las palabras del presidente sobre los fiscales y sobre el holocausto.

SEGUIR LEYENDO: