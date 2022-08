Nisman, el indulto a Cristina Kirchner y la marcha de la economía: 15 frases de Alberto Fernández

“Hasta acá, Nisman se suicidó, espero que no haga algo así el fiscal Luciani” , fue la frase que pronunció el Presidente Alberto Fernández durante una entrevista televisiva en el programa A Dos Voces, de la señal de noticias TN, y que generó derivaciones como el repudio de la Asociación de Fiscales y críticas de sectores de la oposición en el plano de la política.

El presidente respondió de esa forma ante la consulta por la seguridad del fiscal Diego Luciani, quien terminó de exponer su alegato en el juicio por la causa denominada Vialidad, solicitando una condena de 12 años de prisión e inhabiilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Yo lo que le regalaría al fiscal (Luciani) son algunos tratados de derecho internacional, porque por mucho que grite justicia o corrupción, dijo un sin fin de disparates jurídicos. Realmente, alentar la idea de que le puede pasar al fiscal Luciani lo que le pasó a Nisman…. que hasta acá lo que le pasó fue que se suicidó, no se probó otra cosa. Yo espero que no haga algo así el fiscal Luciani” , expresó el presidente Fernández.

Ese comentario obtuvo la respuesta casi inmediata de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación, que repudió “enfáticamente” los dichos, considerándolos “desagradables y temerarios”.

Defensa de Cristina Kirchner y definiciones sobre la economía del país: 15 frases del presidente

- “La que no quiere pensar en un indulto es Cristina. El indulto es una rémora de la monarquía que los monarcas daban frente a una sentencia”

- “Cristina no cometió ninguno de los delitos que se le atribuyen”

- “Si la responsabilidad del Presidente deriva del hecho de que no puede no saber lo que hacen sus inferiores, estamos muy mal. Yo no tengo idea de cómo se está haciendo una licitación en el norte o el sur de la Argentina, que se pagan con fondos nacionales”

- “En esta causa Cristina Kirchner no tiene nada que ver, no tengo ninguna duda. ¿Quién va a querer ser presidente en la Argentina si se va a tener que hacer responsable de todo lo que pasa debajo de su gobierno?”

- “Es de una debilidad todo lo que ha dicho Luciani. La lógica del no podía no saber se le aplicó a De Vido también como ministro. Lo que quiero que todos los argentinos entiendan es que con estas lógicas se construyen doctrinas que después son peligrosas”.

- “Los fallos son susceptibles de la crítica pública. Ningún funcionario tiene más derechos que un ciudadano, pero tampoco menos. Y como Presidente tengo derecho a expresarme, máxime cuando uno ve lo que está pasando en la Justicia y en esta causa”

- “Creo que tenemos que generar una gran movilización para defender la democracia, los derechos humanos y una justicia independiente. Mañana voy a hablar con los compañeros del consejo del partido para ver qué proponemos y cómo lo hacemos”.

- “Mi preocupación es ver cómo nosotros contenemos y empezamos a hacer bajar la inflación y cómo ordenamos la distribución del ingreso para que los trabajadores y los sectores más necesitados tengan más ingresos”

- “El rumbo económico no cambió, ni siquiera cuando se fue (Martín) Guzmán, porque (Silvina) Batakis vino con la misma lógica de Guzmán y (Sergio) Massa vino con la misma lógica de Batakis”

- “Voy a volver a designarlo (a Miguel Pesce) al frente del Banco Central”

- “La verdad que en este momento quiero estar cerca de Cristina porque sé que la están lastimando injustamente”

- “Yo respeto a todos. A mí me critican por dialoguista y yo sigo creyendo en el diálogo. Pero dialogar no es ser estúpido. Hay momentos en los que uno tiene que alzar la voz”

- “Me encantaría que (Mauricio Macri) vaya a la Justicia y explique por qué hizo lo que hizo con la deuda, con los parques eólicos, con el correo y con el cúmulo de denuncias que ha habido sobre él y que la Justicia hasta ahora no ha investigado”

- “Yo mandé una ley para reformar la Justicia y me la pararon los diputados. Y ¿quiénes son los diputados que me la pararon? Los de Cambiemos. Y ¿por qué me la pararon? Porque es la justicia que les conviene a ellos”

