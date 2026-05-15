Detuvieron a un hombre que intimidó a su expareja y la amenazó con matar a sus hijos en Mar del Plata: “Te voy a prender fuego”

Las autoridades confirman el arresto de un hombre que enviaba amenazas a través de redes sociales (Fuente: 0223)

Un hombre de 37 años fue detenido en Batán, ciudad de Mar del Plata tras amenazar de muerte a su ex pareja y sus hijos. El arresto ocurrió la tarde del jueves durante un allanamiento en una vivienda de Julián Ríos al 3400, donde el sospechoso fue imputado por “amenazas y coacción” y trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

La investigación se inició después de que el acusado, identificado por las autoridades, enviara mensajes intimidatorios a través de redes sociales durante al menos tres semanas. En esos mensajes, la víctima recibió amenazas como: “Te voy a prender fuego, gila” y “Te voy a matar un pibe”. De acuerdo con la causa, el primero de los hechos que fue oficialmente denunciado ocurrió el 25 de abril.

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“Vamos a ver quién ríe mejor, cuidate put... Fijate por dónde andás y cuidá a tus hijas. A quién te dolería que toque", amenazó el hombre de 37 años. El lunes 4 de mayo, tras recibir la notificación de la denuncia, el agresor volvió a contactar a su ex pareja, exigiendo que retirara la acusación: “No te hice nada, me llegan a meter preso y te voy a buscar. Sacá esa mierda de denuncia, vinieron todo el día a mi casa y no pude salir por tus put... denuncias. Me están buscando, sacá esa denuncia“.

Luego, intentó justificar sus acciones argumentando que actuó “por enojo”, con el objetivo de obligarla a quite la denuncie en su contra. Sin embargo, el fiscal Ramiro Anchou ordenó el operativo tras reunir pruebas y testimonios que ratificaron la violencia sufrida por la víctima y la conducta abusiva, de acuerdo con la información de 0223. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron el teléfono móvil del detenido que será sometido a peritajes.

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A fines de abril, ocurrió otro caso en la localidad de Batán, por amenazas agravadas presuntamente ocurridas durante un conflicto familiar. Un hombre de 39 años fue imputado tras intimidar a su hija exhibiendo un arma de fuego, en el marco de una restricción de acercamiento, según confirmó la fiscalía de Mariano Cubas.

El procedimiento policial incluyó un allanamiento, con la colaboración del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), en una vivienda de calles 27 y 38, donde fue identificado el sospechoso y secuestrado un teléfono celular vinculado a la causa. Aunque no se halló el arma, la Policía reunió pruebas testimoniales y registros de cámaras de seguridad. Se determinó que el imputado posee un antecedente penal por robo calificado en 2009.

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Otro episodio de violencia en Mar del Plata

En Argentina, los incumplimientos de las restricciones de acercamiento y las amenazas continúan siendo un problema grave en los casos de violencia de género y de entornos familiares. Las órdenes judiciales de prohibición de acercamiento suelen ser desobedecidas por los agresores. Un ejemplo reciente es un episodio que género conmocionó a Mar del Plata: un hombre fue arrestado en el barrio General San Martín tras atacar a su ex pareja con un palo con clavos y un cuchillo, violando una restricción de acercamiento vigente el 14 de mayo de 2026.

Efectivos de la Subcomisaría Casino y personal del SAME asistieron a la mujer tras su descompensación en la vía pública

La agresión, ocurrida en una vivienda de Nápoles al 5800, fue denunciada mediante una llamada al 911. La víctima, asistida por los servicios médicos tras sufrir heridas en uno de sus brazos, relató que el ataque resultó de un conflicto personal con el agresor, quien además la amenazó durante el incidente.

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La fiscal Ana Caro dispuso la imputación del detenido por desobediencia, lesiones leves agravadas por violencia de género y amenazas agravadas. Los oficiales de la comisaría quinta encontraron al agresor portando los elementos utilizados en el hecho, que quedaron secuestrados como prueba.

Entre enero y marzo de 2026 se registraron 48 víctimas fatales por violencia de género en Argentina, es decir, una cada 33 horas, y 183 intentos de femicidio. Solo el 12% de las mujeres asesinadas había denunciado antes a su agresor, lo que evidencia las dificultades que enfrentan muchas víctimas para acceder a mecanismos de protección eficaces.

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