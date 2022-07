Mauricio Macri, entre gestos de cariño y de hostilidad en una visita sorpresa a Ituzaingó

Mauricio Macri recorrió Ituzaingó con Gastón Di Castelnuovo y Hernán Lombardi

Esta vez, la incursión con tono electoral de Mauricio Macri en la provincia de Buenos Aires incluyó no sólo vecinos que le pedían que volviera, sino otros que se negaron a saludarlo o que lo increparon. Sucedió en la visita sorpresa que el ex presidente realizó esta mañana a la zona comercial de Ituzaingó, en el oeste del conurbano, un bastión del PJ que gobierna Alberto Descalzo desde 1995.

Se trató de la cuarta recorrida bonaerense desde el 9 de junio, en este caso organizada por el concejal de Juntos Gastón di Castelnuovo, quien será candidato a intendente en 2023, y por el diputado nacional Hernán Lombardi. Los tres hablaron con la gente que caminaba por la zona y con comerciantes. Varios de ellos le pidieron que regresara al gobierno, como la dueña de un negocio que le dijo: “Por favor, volvé que me estoy fundiendo”. A la comitiva macrista le llamó la atención la buena recepción que tuvieron entre votantes que lo habían elegido en 2015, pero no en 2019.

Pero también hubo gestos de hostilidad, como el del canillita que se negó a darle la mano a Macri y, segundos después, una mujer que lo filmaba mientras le decía: “Con lo que te robaste danos de comer”. Para los allegados al ex presidente, esas reacciones no fueron casuales sino organizadas por la militancia kirchnerista de Ituzaingó. Aún así, le restaron importancia. Hay videos que circulan en las redes tanto de los que registran los saludos afectuosos como de aquellos que lo trataron mal.

Hace apenas 24 horas, en La Lucila, partido de Vicente López, donde gobierna el PRO y gana las elecciones Juntos por el Cambio, la visita de Macri no tuvo problemas: los vecinos y los comerciantes lo trataron bien y no pararon de pedirle selfies. Allí estuvo con Jorge Macri, ministro de Gobierno porteño e intendente de ese partido en uso de licencia, y la actual intendenta, Soledad Martínez.

Este tipo de incursiones del ex presidente sirven para sondear el ánimo del electorado bonaerense en un distrito clave para decidir si se presenta o no en las elecciones de 2023 para intentar volver a la Casa Rosada. Las encuestas, de todas formas, siguen marcando un elevado rechazo de la sociedad hacia el ex mandatario. Todo indica que lo decidirá en marzo o abril del año que viene.

La primera incursión con aires de campaña de Macri en PBA se produjo el 9 de junio en una caminata sorpresiva por Monte Chingolo junto con el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, con quien visitó comercios y una casa recuperada del narcotráfico en Monte Chingolo.

Quince días después, el ex presidente estuvo en ciudad de La Plata con María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo y el intendente Julio Garro. Los tres hicieron una visita al barrio Tolosa y al arroyo El Gato. En una recorrida de casi dos horas, hablaron con los vecinos y comerciantes y fueron bien recibidos. Fue el regreso de los timbreos, la vieja modalidad proselitista del PRO para tomar contacto con la gente.

Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, los dos candidatos presidenciales del PRO hasta el momento, mantienen desde hace meses las recorridas por distintos lugares del conurbano y del interior bonaerense para intentar posicionarse y sumar votos en un distrito electoral clave.

Con sus visitas, además, Macri aprovecha para respaldar a candidatos a gobernador del PRO o a otros dirigentes del partido que competirán en 2023. Así sucedió con Grindetti y Ritondo, que buscan convertirse en sucesores de Axel Kicillof, y el ex mandatario se sumaría próximamente a una caminata en la provincia con Diego Santilli, candidato de Rodríguez Larreta. Haría lo mismo con Javier Iguacel, intendente de Capitán Sarmiento y postulante a gobernador de Bullrich.

En el caso de su visita a Vicente López, el gesto del ex presidente fue interpretado como un respaldo a la candidatura de Jorge Macri como jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, donde competirá con el radical Martín Lousteau, actual senador nacional, en las PASO de 2023. A la vez, también se convirtió en un apoyo a Martínez, quien se presentará en las elecciones para ser elegida intendenta de Vicente López, cargo que hoy desempeña como reemplazante del primo de Macri.

