Javier Milei desafió a Cristina Kirchner y anticipó que denunciará a Elisa Carrió y al Pato Fontanet

El economista liberal respondió a las críticas que le había hecho la vicepresidenta por resaltar la figura de Domingo Cavallo

Poco después del acto que encabezó la vicepresidenta Cristina Kirchner en Avellaneda, en el que habló de economía y cuestionó a “los libertarios”, el referente de esa corriente de pensamiento y actual diputado nacional Javier Milei la desafió “a un debate” para demostrarle “que todo lo que dijo sobre la inflación está mal”.

Además de anticipar que va a denunciar a la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y al cantante de rock Patricio “Pato” Fontanet, a quien no nombró directamente, porque lo compararon con el genocida alemán Adolf Hitler, el jefe del bloque La Libertad Avanza en la Cámara baja también le respondió a la ex mandataria nacional.

“Yo no vi el discurso, sí me llegaron fragmentos y detecto que en lo que dice hay fundamentos, no es que lo está diciendo al aire, lo que pasa es que yo no adhiero a esos esquemas teóricos, para mí hay varias cosas que están mal”, explicó durante una entrevista que brindó al canal LN+, en el programa de Jonatan Viale.

En este sentido, Milei rechazó puntualmente la idea de que el aumento sostenido de los precios en la Argentina sea culpa de la evasión y no del déficit fiscal, lo que calificó como “una contradicción” por parte de la ex jefa de Estado.

“Si ella está reclamando una menor evasión, es decir, está diciendo que es un problema de recaudación y, consecuentemente, lo que está diciendo en el fondo es la contraparte de la emisión monetaria, con lo cual ahí tiene un error de consistencia lógica”, señaló.

De esta manera, el economista liberal buscó refutar algunos de los datos que brindó Cristina Kirchner durante el acto de la CTA que se realizó en el mencionado partido bonaerense, donde también apuntó contra los liberales.

“Para colmo, ahora apareció uno que también dice que el mejor ministro de la historia fue (Domingo) Cavallo, así que te podrás imaginar cómo está la gente, estamos para el suicidio colectivo”, manifestó la vicepresidenta frente a cientos de sindicalistas y dirigentes políticos, haciendo referencia a Milei.

La vicepresidenta Cristina Kirchner durante el acto en Avellaneda (Franco Fafasuli)

Al ser consultado sobre esta frase, el diputado respondió: “Vaya y busque su propio archivo señora, usted también dijo que era el cuadro más importante de la historia. Además, dado que está tan obsesionada con los libertarios, ¿sabe qué? Míreme. Míreme a la cara. La desafío a un debate y le demuestro que todas las cosas que dijo sobre la inflación están mal” .

Por otra parte, el economista volvió a acusar una “persecución” a su persona y aseguró que va a denunciar a Carrió, que advirtió que el líder de La Libertad Avanza “puede ser peor que Hitler”, y también al ex líder de la banda Callejeros, quien dijo que “tiene cara de nazi”.

Al respecto, el economista, quien ya había ido a la Justicia contra periodistas que también lo compararon con el genocida, sostuvo que lo hace “por algo muchísimo más importante” que su carrera, que es evitar “la banalización del Holocausto”.

“El punto no es hacerlo solo con periodistas. Y, justamente, no es solo con los periodistas. Es también con un cantante (por Fontanet), y un político (por Carrió). Estoy contra todo el que opera y miente”, precisó.

Asimismo, defendió sus dichos sobre que se siente ”identificado, en términos históricos, básicamente con (Winston) Churchill, (Ronald) Reagan y Margaret Thatcher”, lo que generó polémica en algunos sectores políticos que le recriminaron haber destacado la figura de quien fue la primera ministra de Gran Bretaña durante la guerra de Malvinas.

“Primer punto: yo defiendo nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas. Segundo punto: rindo honores sobre los hombres que dieron la vida por nuestra patria en Malvinas. Respecto de eso, no debería haber ninguna duda. Ahora, otra cosa es lo que yo piense de Thatcher”, comentó al respecto.

Sobre el cierre de la entrevista, Milei también negó que la inflación sea generada por las importaciones, como había expuesto Cristina Kirchner en Avellaneda: “Vos exportás para poder importar, es comercializar. ¿Cómo es el nivel de vida de los suizos? Uno de los mejores del mundo. Ellos producen chocolates, turismo, relojes , servicios financieros y los cortapapeles. Solamente eso. Vos vas a un supermercado y no hay nada hecho por ellos, salvo los chocolates, y ¿viven mal? No”, argumentó.

Por último, aclaró que “es imposible saber” cuál va a ser la inflación de este año “porque no es solamente un problema de cuánto emite el Banco Central, sino también de que no hay demanda de dinero”, por lo que la cifra va a depender “cuántos controles va a poder hacer el Gobierno para evitar” que pase eso.





