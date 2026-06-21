El PRO reiteró sus críticas a Adorni e insistió con el pedido de renuncia: “Es un gran mentiroso”

El PRO volvió a cuestionar a Manuel Adorni e insitió con el pedido de renuncia

A la espera de los movimientos en el Congreso de la Nación para interpelar a Manuel Adorni, el PRO reiteró sus críticas al jefe de Gabinete e insistió en que debería dar un paso al costado de su cargo. Mientras tanto, el presidente Javier Milei se volvió a mostrar con el ex vocero en Rosario durante el acto por el Día de la Bandera.

Uno de los más críticos con el ministro coordinador fue el legislador porteño y jefe del bloque Vamos por Más, Darío Nieto, quien en diálogo con Radio Splendid descreyó la versión de Adorni y sus ahorros en criptomonedas. “Yo soy un fanático del mundo cripto. Manuel Adorni nunca formó parte de esta comunidad. Dice que en 2014 puso el dinero en bitcoin y así hice mi dinero. En 2014, los bitcoins eran nerds que se comunicaban vía Facebook y que se invertía solo para conocer cómo era. En 2014 a nivel mundial tenían solo 50 mil dólares”.

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“En 2014 era un mercado muy volátil que nadie entendía mucho, y la frutilla del postre es Adorni diciendo bitcÓin (acentuando la o) en vez de bitcoin; es como la escena de ‘9 Reinas’. Adorni es un gran mentiroso y toma de boludos a los argentinos. Mintió 4 veces: en la conferencia de prensa, en el Congreso, en La Nación +. Este tipo, en una sociedad que no llega a fin de mes, cambió a sus chicos de escuela, con una madurez absoluta, va y les toma el pelo, decís ‘¡Pará!’”, lanzó.

El legislador porteño, Darío Nieto

El escándalo por la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni escaló hasta convertirse en una disputa institucional entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. El jefe de Gabinete enfrenta seis pedidos de interpelación en la Cámara de Diputados y una sesión en el Senado prevista para el 2 de julio para dar su informe de gestión.

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Nieto también se refirió al rol que debería asumir su partido ante este escenario. Sostuvo que el PRO debería dar quórum y respaldar el pedido de interpelación, y que la conducta de Adorni no puede quedar sin consecuencias institucionales. “Cuando una persona está por encima de un país, no está bien”, señaló. “Venimos del gobierno más nefasto como el de Alberto Fernández, pero porque el kirchnerismo fue corrupto, la gente no se tiene que bancar que le mientan en la cara”, agregó.

El legislador porteño también defendió la postura de Mauricio Macri, a quien describió como coherente con sus dichos públicos. “Mauricio siempre dijo que el PRO va a estar para acompañar y para decir lo que está mal con Adorni”, remarcó, en alusión a los comunicados que el partido difundió con críticas directas al funcionario.

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Por su parte, el diputado nacional del PRO Álvaro González fue más preciso en su análisis. En declaraciones a Radio 10, diferenció los dos mecanismos parlamentarios en juego y explicó por qué apoya uno pero rechaza el otro. “Creo sí en la interpelación. La interpelación oficiaría, en este caso, como cuando vos tenés un problema judicial, de indagatoria. Después de la indagatoria te pueden procesar o te pueden desligar de la causa”, afirmó.

El diputado del PRO, Álvaro González

“Votar la moción de censura sin interpelación, a mí me parece que eso lleva al gobierno a ponerse otra vez en víctima y siempre la culpa es de los otros”, sostuvo en Radio 10. En su lectura, el Ejecutivo tiene en sus manos la solución y no la aplica: “Sería un tema muy fácil de resolver. O se corre al que causó el problema, en este caso Adorni, o las resuelve el presidente pidiéndole la renuncia, como lo ha hecho con Posse y con Franco”.

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El diputado fue categórico al calificar la actitud del gobierno: “Para mí es incomprensible”. Recordó que Adorni compareció ante la Cámara de Diputados y aseguró que no hablaría de sus cuestiones personales porque las resolvería en la Justicia, pero que cuando finalmente presentó una declaración jurada, “no aclaró nada”. “Cincuenta y cuatro días después aparece con una declaración jurada que no tiene nada que ver con lo que dijo”, precisó.

La sesión especial convocada para el martes en la Cámara de Diputados cuenta con 41 firmas de distintos legisladores y un temario que concentra pedidos de interpelación, mociones de censura e informes sobre el caso Adorni. No obstante, el propio González advirtió que llegar a los 129 presentes necesarios para abrir la sesión será difícil, y que incluso de lograrse, los dos tercios requeridos para tratar los proyectos sobre tablas estarían fuera de alcance por la resistencia de La Libertad Avanza. El resultado más probable del martes, en su análisis, sería el emplazamiento de las comisiones para que despachen los expedientes y habiliten un tratamiento posterior en el recinto.

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La oposición busca el quórum para la interpelación de Manuel Adorni el próximo martes en la Cámara de Diputados

La postura del bloque que conduce Cristian Ritondo aún no está definida. Según pudo saber Infobae, los diputados que responden directamente a Macri, como Fernando D’Andreis y Antonella Giamperi, quieren ir a fondo contra Adorni. En cambio, Ritondo y el ahora ministro del Interior, Diego Santilli, buscan preservar el acuerdo político con La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. “Tenemos un quilombo porque no decidimos nada. Probablemente terminemos de definir el lunes, en una reunión de bloque previa a la sesión”, reconoció ante este medio un diputado del partido que se inclina por no dar quórum.

En la Cámara alta, el escenario es más desfavorable para el Ejecutivo. La sesión que estaba prevista para el jueves pasado se postergó una semana como parte de un acuerdo parlamentario, y el jueves 2 de julio se votará la interpelación, instancia que la oposición considera prácticamente asegurada dado que incluso los bloques dialoguistas están de acuerdo con avanzar. En esa misma sesión, de confirmarse los números, podría votarse también la moción de censura en el Senado, mecanismo incorporado en la reforma constitucional de 1994 que nunca fue utilizado hasta ahora.

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Desde el oficialismo, en tanto, el optimismo es relativo. “Venimos bien, no van a tener quórum”, afirmaban fuentes libertarias citadas por Infobae en referencia a la sesión del martes en Diputados. La apuesta del gobierno, según el mismo medio, es que la crisis política generada por la declaración patrimonial de Adorni pierda intensidad en las próximas dos semanas.