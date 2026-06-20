Victoria Villarruel: “No hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni”

La vicepresidenta habló con Infobae tras el acto que encabezó Javier Milei

(Rosario, Enviado Especial) - La vicepresidenta Victoria Villarruel marcó nuevamente hoy su distancia con el presidente Javier Milei y el Gobierno. Lo hizo minutos después de finalizada la ceremonia por el Día de la Bandera en la ciudad de Rosario, al que no fue invitada por la Casa Rosada, pero al que fue invitada por el gobernador Maximiliano Pullaro.

Su presencia en el acto era uno de los temas que más se hablaron en la previa junto a la reaparición del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Al respecto de esto último, opinó: “No era un acto para apoyar a Adorni. Y no hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni. Entonces, me parece que no era el lugar para hacer ningún apoyo”, marcó en diálogo exclusivo con Infobae.

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El jefe de Gabinete llegó a Rosario acompañado del Gabinete y recibió dos veces el saludo del Presidente: uno al llegar al acto y otro al irse. “Me parece que no era el lugar para hacer ningún apoyo. Simplemente hoy se debe recordar la bandera, darle marco a esta ciudad hermosa que es mi segunda casa y reconocer a los rosarinos, a la provincia de Santa Fe, a la invencible provincia de Santa Fe, y recordar la figura del general Belgrano”, marcó, para concluir: “Lo de Adorni está totalmente de más”.

La Vicepresidenta no fue invitada por el Presidente, al igual que en el tedeum por el 25 de mayo en la Catedral Metropolitana. En la previa, avisó que iría igual. Incluso si eso implicaba mirar el acto por fuera del área de protocolo. En los días previos, fue el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien la invitó y la ubicó en el sector de invitados provinciales.

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Villarruel fue consultada por Infobae al respecto de cómo había sido ese episodio: “Recibimos la invitación de la Gobernación, pero igualmente yo pensaba venir. Y no creo que esté bien que a un vicepresidente se le niegue la entrada. Si estamos en democracia, si esto representa la bandera para todos los argentinos, es un mensaje pésimo que no haya saludo, que no haya invitación, que haya esta segregación. Pero de nuevo, yo defiendo ante todo lo que nos une. No quiero hacer de esto un acto ni político, ni quiero tener una ninguna otra declaración que no sea la de la unión de los argentinos y la de seguir los valores del general Belgrano".

Al finalizar el acto, no hubo dirigentes del oficialismo que la fueran a saludar. Fueron pocos quienes lo hicieron en la previa. En cambio, la mayoría de las personas que se acercaron a pedirle una foto o a abrazarla fueron personas vinculadas a las Fuerzas Armadas o excombatientes de Malvinas. Villarruel no aplaudió en ningún momento el discurso de Milei y, como dato de color, cuando todos cantaban el Himno, ella fue la única en mirar hacia la bandera que ya había sido izada en el Mastil Mayor, mientras todos lo hacían en el sentido del atril donde estaba el Presidente.

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Al respecto de la falta de aplausos hacia el discurso del Presidente, Villarruel aclaró: “En general he tratado de ser discreta. No creo que sume o no sume aplaudir o no aplaudir rabiosamente. Es un acto patrio, no es un acto partidario”.

“El acto es muy importante porque la Bandera Nacional es lo que nos cobija a todos, es lo que le da la identidad a nuestro país, eh, le da la identidad a esta ciudad y representa un montón de valores: unión, trabajo, esfuerzo, libertad, honestidad. El general Manuel Belgrano era un ejemplo de honestidad y de rectitud. Así que para mí este es un acto que he venido como ciudadana común cuando era chiquita acá con mis abuelos y mi papá. Y bueno, y vengo ahora como vicepresidente”, dijo al comienzo de la conversación con Infobae.

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