Política

Acto por el Día de la Bandera, en vivo: Javier Milei habla en Rosario y las últimas noticias hoy, 20 de junio

El evento se desarrolla en el Monumento Nacional a la Bandera con la participación de autoridades nacionales, provinciales y municipales

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Milei participa este sábado del acto por el Día de la Bandera en Rosario, en una ceremonia que concentra una fuerte atención política por la presencia de los principales referentes del Gobierno nacional y por la expectativa en torno a la relación entre el Presidente y la vicepresidenta Victoria Villarruel. El evento se desarrolla en el Monumento Nacional a la Bandera con la participación de autoridades nacionales, provinciales y municipales.

La actividad también marca el regreso de Milei a la celebración central por el Día de la Bandera en Rosario, luego de haber estado ausente en la edición del año pasado. Además del mandatario, forman parte de la comitiva funcionarios nacionales, legisladores y dirigentes de La Libertad Avanza, mientras se mantiene un amplio operativo de seguridad en los alrededores del monumento. La jornada está atravesada por la atención puesta en los movimientos y gestos de los principales actores políticos presentes en el acto.

13:06 hsHoy

La previa en el acto del Día de la Bandera en Rosario

El presidente Javier Milei encabeza el acto por el Día de la Bandera en Rosario
12:49 hsHoy

Abel Pintos será una de las figuras de los festejos en Rosario

Además de las actividades oficiales encabezadas por Javier Milei, los festejos por el Día de la Bandera en Rosario contarán con la participación del cantante Abel Pintos. El artista cerrará la jornada con un show frente al Monumento a la Bandera, en el marco de las celebraciones organizadas por la ciudad.

La presencia de Pintos en Rosario se da luego de participar de una actividad vinculada a la campaña “Por una América Latina más verde”, impulsada por John Deere, donde plantó el árbol número un millón de la iniciativa en el Bosque Alta en el Cielo, ubicado en el Parque Nacional de la Bandera, a metros del monumento que este sábado concentra los actos centrales por la fecha patria.

12:28 hsHoy

Amplio operativo de seguridad en Rosario

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El acto por el Día de la Bandera se realiza bajo un fuerte operativo de seguridad en los alrededores del Monumento a la Bandera. El dispositivo contempla tres anillos de control y un despliegue de unos 350 efectivos de fuerzas provinciales y federales.

Desde las 6 de la mañana trabajan en la zona motocicletas, drones y personal de infantería. El anillo más externo fue ubicado a unas seis cuadras del monumento, mientras que en el sector central se reforzó la presencia policial ante la llegada de funcionarios y autoridades.

12:24 hsHoy

Gisela Scaglia destacó el legado de Belgrano en Rosario

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La presidenta del bloque Provincias Unidas y ex vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, también se expresó por el Día de la Bandera a través de sus redes sociales. “Tenemos la bandera más linda de todas. La que Manuel Belgrano creó a orillas del Paraná, en nuestra Rosario para unirnos detrás de un mismo sueño”, sostuvo.

Además, agregó: “Cuando la vemos en las manos de miles de chicos, sabemos que ese legado sigue vivo. Feliz Día de la Bandera”.

12:21 hsHoy

El saludo de Axel Kicillof por el Día de la Bandera

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, publicó un mensaje en sus redes sociales por el Día de la Bandera. “La celeste y blanca se defiende en cada pueblo y en cada decisión que tomamos para representar el federalismo, la educación pública, el presente y el futuro de nuestra Patria. Es la bandera que nos representa, la que amamos y vamos a cuidar siempre”, escribió.

El mandatario bonaerense cerró su publicación con un saludo por la fecha patria y precisó que el mensaje fue difundido desde la localidad bonaerense de San Jorge, en el partido de Laprida.

12:12 hsHoy

Milei vuelve a Rosario por el Día de la Bandera: reaparecerá con Adorni y Villarruel se sentará a metros suyo

El Presidente cerrará la celebración frente al Monumento a la Bandera. La Vicepresidenta permanecerá apartada de los funcionarios nacionales, pero estará cerca. Intriga por los invitados en la primera aparición pública del jefe de Gabinete tras la presentación de su DDJJ

ARCHIVO - El presidente de Argentina, Javier Milei, a la derecha, y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, en una ceremonia en honor a policías caídos, en Buenos Aires, Argentina, el 2 de julio de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo)
ARCHIVO - El presidente de Argentina, Javier Milei, a la derecha, y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, en una ceremonia en honor a policías caídos, en Buenos Aires, Argentina, el 2 de julio de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo)

El foco que se posa sobre la política nacional se trasladará este sábado a la ciudad de Rosario, donde se celebrará una nueva conmemoración por el Día de la Bandera. El presidente Javier Milei volverá a asistir a esta ceremonia después de haber faltado al acto del año pasado. Así, será la segunda ocasión que presida y hable frente al Monumento Histórico Nacional de la Bandera.

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