Acto por el Día de la Bandera, en vivo: Javier Milei habla en Rosario y las últimas noticias hoy, 20 de junio

Milei participa este sábado del acto por el Día de la Bandera en Rosario, en una ceremonia que concentra una fuerte atención política por la presencia de los principales referentes del Gobierno nacional y por la expectativa en torno a la relación entre el Presidente y la vicepresidenta Victoria Villarruel. El evento se desarrolla en el Monumento Nacional a la Bandera con la participación de autoridades nacionales, provinciales y municipales.

La actividad también marca el regreso de Milei a la celebración central por el Día de la Bandera en Rosario, luego de haber estado ausente en la edición del año pasado. Además del mandatario, forman parte de la comitiva funcionarios nacionales, legisladores y dirigentes de La Libertad Avanza, mientras se mantiene un amplio operativo de seguridad en los alrededores del monumento. La jornada está atravesada por la atención puesta en los movimientos y gestos de los principales actores políticos presentes en el acto.