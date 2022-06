La Justicia citó como testigo al ex ministro Matías Kulfas en la causa que investiga la licitación para el gasoducto

El juez Daniel Rafecas (Foto: Maximiliano Luna)

El juez federal Daniel Rafecas dispuso hoy nuevas medidas de prueba en la causa donde se investiga la licitación por el gasoducto de Vaca Muerta. La primera fue citar como testigo al ex ministro de Producción Matías Kulfas para este viernes a las 10 . También convocó al ex funcionario Antonio Pronsato, que estuvo a cargo de la unidad ejecutora del gasoducto Néstor Kirchner en Enarsa hasta la semana pasada cuando renunció. Fue c onvocado para el lunes 13 al mediodía.

Ayer se realizó un operativo en distintas reparticiones oficiales en busca de la documentación sobre la licitación del gasoducto Néstor Kirchner. En ese sentido, para el martes próximo a las 10 fijó una audiencia oral con expertos e idóneos a designar por las cuatro empresas que extraen gas en Vaca Muerta (Pluspetrol, YPF, Tecpetrol y Total Austral) para que ilustren al Tribunal acerca de los requerimientos técnicos exigidos para la construcción del gasoducto en cuestión.

A las diligencias dispuestas, el juez dispuso una nueva orden de presentación en la firma IEASAv (ex ENARSA) para obtener documentación complementaria. Se busca información relacionada con una segunda licitación (relativa a la compra de caños de tuberías) vinculada con la investigación.

Matías Kulfas (Maximiliano Luna)

En el juzgado de Rafecas se concentraron las tres denuncias radicadas el lunes en Comodoro Py. Aunque una de ellas ponía el foco en Kulfas por no haber denunciado irregularidades, su citación como testigo parecería excluirlo dentro de los sospechosos de la maniobra investigada. De acuerdo al planteo del fiscal Carlos Stornelli, el ojo está puesto en saber si hubo una licitación armada a la medida de Techint.

A la misma hora en que el juez Rafecas, desde Comodoro Py, ordenaba estas medidas, en el Sheraton el empresario Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint, se refirió a la construcción del gasoducto Néstor Kirchner y aseguró que no hubo direccionamiento ni corrupción en la adjudicación de la provisión de caño.

El viernes pasado, en el acto de aniversario por los 100 años de YPF, el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner se reencontraron después de tres meses de licencio. En ese contexto, la vicepresidenta le dijo al jefe de Estado que use la lapicera, le advirtió que no hay que ser amigo de los empresarios y se quejó porque Techint mandaba a hacer trabajos a Brasil.

“Hay que pedir que la chapa laminada que producen en Brasil para hacer los caños la hagan acá, en Argentina”, dijo la vicepresidenta sobre el final de su discurso y criticó: “Se giran los dólares entre ellos”, afirmó.

Cristina Kirchner en el acto del viernes (Franco Fafasuli)

Al día siguiente, Cristina Kirchner difundió un comunicado en OFF de funcionarios del Ministerio de Producción enviado a través de WhatsApp en el que se habían planteado sospechas sobre la licitación que está en manos de funcionarios de la vicepresidenta. Disparando hacia Integración Energética Argentina (IASA), el off decía: “Ellos armaron un pliego de licitación a la medida de Techint y de la chapa que el grupo fabrica en Brasil, de 33 mm de espesor. Si en lugar de poner esa especificación hubieran puesto 31mm, como son los gasoductos en Europa, se podría haber provisto caños desde otra firma que produce en Villa Constitución (Laminados industriales SA)”.

Al mismo tiempo, el propio Kulfas había hecho declaraciones radiales cuestionando la dilación en la construcción de gasoducto. En declaraciones periodísticas a la radio AM 750, con posterioridad al acto de conmemoración de los 100 años de YPF y al ser consultado por los dichos de la Vicepresidenta Cristina Kirchner sobre el vinculo del Gobierno con Techint, el ahora ex ministro señaló: “La empresa que licita es IEASA, que es una empresa que esta conducida por gente que tiene una relación muy cercana con la Vicepresidenta, ahí están establecidas las condiciones. Nosotros hicimos el anuncio de que Argentina vuelve a producir chapa naval, esas chapas perfectamente se pueden usar para hacer gasoductos. Tiene que ver con la manera en que se establece la licitación¨.

Tanto la denuncia de la Fundación Apolo como la de Juntos por el Cambio apuntaron contra los funcionarios de Integración Energética Argentina S.A. (IEASA), a cargo del camporista Agustín Gerez.

La licitación del gasoducto Néstor Kirchner fue realizada a partir del decreto 76/2022. Como parte del proceso, ya se realizó la oferta pública para la provisión de cañerías, estudios de impacto ambiental y procesos para adquisición de bienes complementarios para la puesta en marcha del gasoducto. Hasta ahora, sólo fue adjudicada la provisión de cañerías. Se encuentra en etapa de análisis la adquisición de válvulas, electrodos, mantas termocontraíbles, tramos de medición, cromatógrafos y otros elementos vinculados tanto al gasoducto como a obras complementarias.

Seguir leyendo