Mario Negri: “A golpe de tuits, Cristina Kirchner está demoliendo el gobierno de Alberto Fernández”

Mario Negri habló de la interna del Frente de Todos

El diputado radical Mario Negri alertó que Cristina Kirchner se dedica a “demoler” el gobierno de Alberto Fernández a “golpe de tuits” , en referencia a las últimas publicaciones que realizó la vicepresidenta en sus redes sociales, en medio de la interna del Frente de Todos. Además, acusó a Andrés “Cuervo” Larroque de “desnudar al rey” por sus críticas al mandatario. “Es un funcionario de segunda”, dijo en referencia al referente de La Cámpora.

“Los que más le pegan al Gobierno son los que tienen algún fuero. Los que están dentro de las cajas no, no se pelean públicamente. La verdad es que a golpe de tuit, la vicepresidenta demuele a un Gobierno que por supuesto es débil y no tiene rumbo. A golpe de tuit”, repitió Negri durante una entrevista con Jonatan Viale en Radio Rivadavia.

En ese sentido, el referente radical aseguró que “el rey está cada día más desnudo y no se hacen cargo. ¿Se imaginan ustedes a ver a Alfonsín, a Menem, a Néstor Kirchner respondiéndole a un funcionario de segunda como Larroque de la provincia de Buenos Aires? ¿Y el Presidente molestándose en discutir con él?”.

“Ayer lo que hizo fue, mientras a la mañana Larroque desnudaba al rey, ella después a la tarde hacía un tuit sobre la legitimidad de origen, sobre la legitimidad de gestión. Yo lo que creo es que, en realidad, bueno despegarse es un problema porque es parte del gobierno. Construyó ella esa alternativa. Y, en segundo lugar, porque creo que le importa un carajo qué pase con la suerte de la institucionalidad del país” , agregó.

El presidente Alberto Fernández observa a Cristina Kirchner (Reuters)

La advertencia de Negri se debe a las declaraciones de Larroque, quien acuso al Presidente de la Nación de promover el quiebre de la alianza de gobierno y cuestionó los resultados del equipo económico. El referente de La Cámpora aseguró que el jefe de Estado es el que “rompió el contrato electoral” al no respetar la filosofía del kirchnerismo que le permitió llegar a la Casa Rosada: “El que fuerza la ruptura permanentemente con operaciones de desgaste sobre la figura de Cristina Kirchner y sobre el sector que ella representa es Alberto Fernández, sin ningún tipo de dudas”.

Al ser consultado sobre si el kirchnerismo puede abandonar la coalición que llegó al poder en 2019, Larroque fue contundente: “Si el Gobierno es nuestro... Nosotros constituimos esta fuerza política, lo convocamos a Alberto y ganamos las elecciones. La intención de voto mayoritaria es a Cristina. Nosotros respetamos, pero Alberto no se va a llevar el Gobierno a la mesita de luz. Acá hay un frente”.

Más tarde, Cristina Kirchner publicó un sugestivo mensaje sobre la gobernabilidad del Presidente: “La pregunta era: ¿Cómo íbamos a hacer para gobernar el país después de la crisis de 2001 con apenas el 22% de los votos? Mi respuesta fue única y categórica: nos íbamos a legitimar gobernando… porque se podía ser legítimo y legal de origen y no de gestión”.

Los comentarios de CFK fueron realizados en el marco de su reunión con Pilar del Río, periodista y esposa de José Saramago, escritor portugués Premio Nobel de Literatura fallecido en 2010. “Los conocí en mayo del 2003, compartiendo una cena junto a empresarios, intelectuales, periodistas y dirigentes de Derechos Humanos”, señaló sobre ambos la ex mandataria en el inicio de su breve hilo en la red social.

