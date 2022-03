Javier Milei: “Si la casta no me deja dolarizar voy a llamar a un referéndum”

Javier Milei, diputado por La Libertad Avanza

El diputado por La Libertad Avanza Javier Milei adelantó que en caso de ser elegido presidente va a dolarizar la economía pero advirtió llamará a un referéndum si “la casta política” no le permite llevar adelante su plan. Horas antes, el economista liberal se había mostrado abierto a sumar a su espacio a Mauricio Macri para luego competir en una interna para las elecciones del 2023.

“Si yo soy Presidente voy a dolarizar la economía. Me comprometo a eso. Y si la casta política no me lo deja hacer llamo a un referéndum. Vamos a ver lo que dice la gente. Ahí sabremos si la sociedad quiere esa plata de porquería que emiten los políticos delincuentes de nuestro país o una moneda de verdad”, afirmó Milei durante una entrevista televisiva.

En otra de las declaraciones periodísticas que brindó, Milei negó que pueda participar de una interna de Juntos por el Cambio pero admitió que si Macri se suma a su partido político, La Libertad Avanza, no tendría problemas en competir contra él.

Incluso, dijo, que de perder en las PASO, aceptaría el lugar que Macri le designara en un futuro gabinete. “Si él gana y él lo determinara así, no tendría problemas en ser su ministro de Economía”, aseguró Milei al ser entrevistado en Radio Mitre. Y agregó: “Sé lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo”.

Milei remarcó que tiene muchas coincidencias con Mauricio Macri y remarcó que la primera es que nota que el ex presidente “tiene un discurso liberar clásico”. Además, recordó que “después de haber escrito un libro autocrítico reconoció sus errores en la presidencia y parece haber incorporado esa críticas” para no volver a cometerlos si es que vuelve a La Rosada.

“Mi única duda es si verdaderamente se puede gobernar con las palomitas tibias socialdemócratas como lo son Larreta, Vidal, la UCR y la Coalición Cívica porque todos esos deberían estar con el kirchneristas porque son colectivistas”, arremetió con dureza.

Si bien no tuvo reparos en plantear la buena relación que tiene con la presidenta del PRO, Patricia Bullirch, también negó que tenga un “acuerdo escrito” o “de palabra” para trabajar juntos con miras al 2023.

En ese sentido, fue muy tajante: “No iría a una interna con los halcones de Juntos por el Cambio porque es una estructura que está contaminada por los socialdemócratas de Larreta y por la Coalición Cívica”.

Durante la entrevista volvió a referirse -aunque sin nombrarlos- a los futuros ministros que lo acompañarán en caso de ganar las elecciones presidenciales. Reiteró que las funciones más urgentes ya están encaminadas y son las que tienen que ver con Economía, Relaciones Exteriores, Asistencia Social e Infraestructura.

“No voy a dar los nombres porque los van a atormentar y hacer la vida imposible. Necesito que trabajen tranquilos”, señaló ante la insistencia de los periodistas.

