Victoria Tolosa Paz: “Recién ahora se empieza palpar el proyecto de la Argentina que queremos”

Sumergida en plena campaña electoral, la primera candidata de la lista de diputados nacionales del Frente de Todos para la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, hace una pausa y habla con Infobae. Son días que la encuentran nuevamente en la centralidad, aunque con un poco menos de intensidad que lo que fueron las elecciones Primarias. El resultado de las PASO, que dejó al oficialismo cuatro puntos abajo de Juntos, causó un temblor político en la alianza de gobierno. Ahora, la campaña se ofrece más rutinaria entre recorridas, entrevistas, reuniones con militantes y el regreso de actos multitudinarios como el que hizo el Frente de Todos el último miércoles en el Estadio de Morón para recordar al ex presidente Néstor Kirchner. “En ese acto, Alberto (Fernádez) tomó al mejor Néstor (Kirchner) de la historia: el que pudo sacarnos del drama del Fondo Monetario pero sin resignar la capacidad de crecer en la Argentina”, dice Tolosa Paz cuando se la consulta sobre cuál debe ser la estrategia de negociación con el Fondo Monetario Internacional.

En la última semana tanto el Presidente como el gobernador Axel Kicillof enfocaron la campaña en el conurbano con recorridas por fábricas e industrias. En varias de ellas estuvo Tolosa Paz. La línea de la campaña propositiva que baja el consultor catalán Antoni Gutiérrez-Rubi bajo el sello del SÍ exhibe la intención de mostrar una agenda de reactivación y propositiva. “Hay indicadores económicos que nos permiten poder palpar la reactivación económica”, dice Tolosa Paz. Cree que depende del resultado de la elección la oposición aceptará o no el llamado al diálogo para después del proceso electoral tal como lo planteo el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa.

-¿La campaña de cercanía que planteó el FdT alcanzará para dar vuelta la elección?

-Trabajamos todos los días para eso y lo que no perdemos nunca es la esperanza porque en definitiva de eso se trata. Hubo 2 millones y medio de bonaerenses que nos votaron a nosotros en 2019 y que esta vez no fueron a votar, ni a Cambiemos, ni a nosotros ni a la izquierda. Hay una expectativa muy grande de que haya mayor participación

-En esta última semana, la campaña del Frente de Todos se enfocó en el conurbano y recorriendo fábricas, ¿tiene que ver con esta idea del SÍ?

-Antes de las PASO veníamos con un esquema de agenda productiva. Ahora se está dando mayor volumen y presencia al territorio, a la Primera y Tercera sección electoral con los intendentes. Es una agenda compartida y buscando que el gobernador y yo podamos estar juntos en actividades junto a las cámaras productoras y Pymes

-¿Y qué observan de esas recorridas?

-Evidentemente hay una agenda productiva que está en este momento siendo muy visibilizada también con algunos indicadores económicos que nos permiten poder palpar la reactivación económica. Se nota con la capacidad integrada que crece, las ampliaciones de plantas, las líneas de crédito a tasas subsididadas. Es una agenda que podemos darle volumen y mostrar lo que vinimos a hacer en 2019.

-Sin embargo las PASO se perdieron, ¿considera que esa reactivación que usted destaca no llegó a todo el electorado?

-Lo que pasó en septiembre tiene una multiplicidad de factores. No es que todo aquel que no fue votar es porque no llegó la transformación en su vida y en eso tuvo que ver la pandemia obviamente. Habrá también una porción de gente que no fue por una situación apática, porque perdió el laburo, porque no le llegó ninguna política activa de contención del Estado y dijo “bueno no voy”. Hay otro sector que no fue por un montón de causas que tienen que ver con la distancia, no creerlo importante y que ahora se asusta con la posibilidad de que Cambiemos vuelva al poder y entonces dicen “voy a ir”.

-De las PASO hasta aquí pasaron siete semanas, ¿es suficiente el tiempo?

- Recién ahora se empieza a palpar el proyecto de la Argentina que queremos , que es que se recuperen los niveles de consumo y se empiece a traccionar los bienes y servicios que se producen en la Argentina. Incluso puede pasar que muchos de los que lo empiezan a percibir quizás no nos van a votar, pero no es lo que hacemos para tener un resultado. Obviamente queremos ganar, pero hacemos esto porque necesitamos recuperar la capacidad productiva del país, porque el proyecto político nuestro después del 15 de noviembre sigue en pie.

-Sergio Massa hizo un llamado al diálogo con la oposición después de la elección, ¿cómo cree que puede darse ese proceso? ¿Ve matices en la oposición?

-No, de acá al 14 de noviembre se van a poner en la vereda de enfrente de todo lo que digamos y hagamos, se van a radicalizar como lo vienen haciendo. Y en todo caso, cuando lo hagan, tiene que ver no con nosotros sino con que los focus group no le dan como ellos quieren, entonces dan el volantazo. Por ejemplo, Santilli dijo hace algunos días en un reportaje que ahora no está de acuerdo con la quita de las indemnizaciones. Me llamó la atención que ningún medio lo levantó. Ahora hay una contradicción entre ellos, porque (Diego) Santilli dice eso y (Facundo) Manes dijo abiertamente que él estaba de acuerdo con (Horacio) Larreta en la quita de la indemnización. ¿Con qué Cambiemos nos quedamos? ¿Con el de Manes o el de Santilli con respecto a la quita de las indemnizaciones?

-¿Y por qué cree que el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta dijo que hay que ir contra los monopolios para atacar la suba de precios?

-No creo que haya coincidencia con nosotros, sino que quieren tratar de pescar un electorado que se da cuenta que las medidas de congelamiento de precios fue muy bien recibida por la gente porque nadie defiende a los medios concentrados de comercialización de alimentos en la Argentina. De acá al 14 de noviembre va haber virulencia de oponerse a todo. Y después del 14, según cómo nos vaya, va a ser diferente la reacción de Juntos.

-Como referente del oficialismo, ¿qué opina de la situación de Macri en Dolores?

-Ha buscado un artilugio jurídico que le permitió pasar una semana más el llamado a indagatoria. Pero finalmente se va a tener que volver a presentar en algún momento a esa indagatoria aunque siga aplazando el tiempo y tratando de esquivarlo después del 14 de noviembre. Va a tener que rendirle cuenta a toda una sociedad, pero fundamentalmente a los familiares de las víctimas del ARA San Juan que son los que no pueden creer que después de lo que les pasó, el ex presidente los haya escuchado o haya tenido un dispositivo de espías y de escucha. Acá nadie duda de la causa, que los familiares de las víctimas de verdad entraron en el esquema de la mesa de espionaje que armó Macri con conocimiento o con desconocimiento, lo que igual es gravísimo porque la AFI depende directamente de Presidencia de la Nación.

-¿Qué hay que hacer con la deuda?

-Va en línea de lo que viene planteando Alberto. Lo dijo en el acto en Morón tomando al mejor Néstor de la historia, el que pudo sacarnos del drama del Fondo Monetario pero sin resignar la capacidad de crecer en la Argentina. Alberto fue a buscar un acuerdo que no vaya en desmedro de las grandes mayorías de este país, que primero necesitamos crecer. Vamos a pagar pero antes hay que crecer y vamos a pagar, pero no a costa de sangre sudor y lágrimas. No hay contradicción. Va en búsqueda de un acuerdo sin arrodillarse. En ese discurso dijo que el Fondo tiene que rendir cuentas de por qué le prestó a la Argentina en los niveles de préstamo que le otorgó al gobierno de Macri sin ningún tipo de sustento de lo que eran los plazos de devolución. Ni creciendo este año a las tasas que estamos creciendo, que son realmente muy importantes, ni con los niveles de exportación que estamos teniendo, ni con la balanza comercial positiva que tuvimos en septiembre puede encarar un proceso de vencimiento de 19 mil millones de dólares. Este año la balanza comercial de la Argentina nos va a dejar cerca de 14 mil millones de dólares. Pero el año que viene a fines de marzo tenemos un vencimiento de 19 mil millones. Ahí es cuando decís, a dónde nos llevaba Macri, cuál era el imaginario de Macri. Está claro que es imposible e insostenible ese acuerdo que había gestado Macri y que es parte de lo que tenemos que ser capaces de discutir con la oposición política.

