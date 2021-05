Una diputada de la UCR criticó la reforma judicial: “Priorizan las ambiciones de Cristina Kirchner antes que las necesidades de la gente”

Claudia Najul, diputada mendocina de la UCR

Mientras el Frente de Todos apura el dictamen para que se debata en la Cámara de Diputados la reforma de la ley de Ministerio Público Fiscal, la oposición volvió a cuestionar el proyecto impulsado por el gobierno nacional.

La diputada radical Claudia Najul (Juntos por el Cambio) se sumó a dicha crítica y sostuvo: “Tenemos que ver el panorama completo. Esta reforma es inconstitucional pero también inoportuna. Los salarios corren cada vez más atrás a la inflación, el sistema de salud está al límite, las economías regionales contra las cuerdas y nuevamente insisten con el cierre de exportaciones de carne, una receta de probado fracaso”.

Y continuó: “ En este contexto deciden priorizar las ambiciones judiciales de Cristina Kirchner antes que las necesidades de la gente. Esto es también una lucha por la agenda pública: exigimos al Gobierno que se ocupe de lo que realmente importa”, dijo enérgicamente la legisladora mendocina.

Ante los medios de comunicación, Najul remarcó la posición del radicalismo: “Acá no hay grises ni margen para la duda, está clarísimo que pretenden someter a un órgano extrapoder autónomo y autárquico, clave en la administración de justicia, al control político del kirchnerismo. La flexibilización de la mayoría necesaria para elegir al procurador, la composición del Tribunal de Enjuiciamiento y el rol de la bicameral apuntan precisamente a eso”.

“Como dice el dicho, ‘el pez por la boca muere’. El Presidente nos acusó de bloquear la candidatura de (Daniel) Rafecas cuando la realidad es que fue su vicepresidenta la que frenó el pliego. Quiere buscar afuera, a los atropellos y con mentiras, el poder que no tiene en su propio gabinete. La fragilidad de la investidura presencial es alarmante”, puntualizó quien fuera ministra de Salud de Mendoza.

Desde su espacio decidieron reclamarle a la vicepresidenta que viabilice la discusión de la nominación de Daniel Rafecas para evitar la reforma judicial.

La UCR le pidió a Cristina Kirchner que ponga en discusión el pliego de Daniel Rafecas para evitar la reforma judicial

“El avance intempestivo del kirchnerismo en la Cámara de Diputados con el proyecto de modificación del Ministerio Público muestra a las claras que la intención única del Gobierno es quedarse con el control de la Justicia en pos de garantizarse impunidad ”, sostuvieron los presidentes de los bloques de senadores y diputados de la UCR, Luis Naidenoff y Mario Negri, quienes exigieron que se inicie en la Comisión de Acuerdos del Senado el procedimiento para tratar el pliego de Rafecas como Procurador General de la Nación.

Por estas horas, el gobierno nacional saca cuentas y analiza si alcanza el número de votos en Diputados para sancionar la ley de Reforma de la Procuración general, redactada por el oficialismo.

Hace menos de un mes, el propio ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, defendió el proyecto en el Congreso y apuntó contra el actual procurador general interino, Eduardo Casal.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, sostuvo que el procurador Eduardo Casal "más temprano que tarde tendrá que irse"

“ Más temprano que tarde tendrá que irse. No por esta ley, no porque haya sido funcional a la mesa judicial, no por ir apretando y persiguiendo fiscales mujeres. Se va a terminar yendo porque es eso, un procurador interino. Y aunque hubiese sido el mejor procurador interino de la historia, la temporalidad debe ser ley y no de tres años y medio”, lanzó el funcionario nacional.

En esos encuentros, Soria adelantó que el Gobierno está dispuesto a modificar la media sanción del Senado y avanzó en la posibilidad de un consenso porque, consideran en Casa Rosada, entre esos cambios estaría la conformación del tribunal de enjuiciamiento.

En el proyecto que tiene media sanción se modifica el tribunal y queda una mayoría de integrantes de la política, lo que deja a los fiscales muy expuestos al poder de turno.

