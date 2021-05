Agustín Rossi encabezó el acto central por el Día de la Armada Argentina y planteó definiciones políticas sobre la actualidad

El 207 aniversario de la creación de la fuerza naval se celebró a bordo de la Fraga ARA Presidente Sarmiento con un estricto protocolo covid

La histórica fragata ARA Presidente Sarmiento fue el escenario elegido por la Armada Argentina para celebrar el 207 aniversario del Combate de Montevideo. El hecho consolidó el triunfo de la incipiente escuadra naval al mando del irlandés Guillermo Brown y es considerado oficialmente como el nacimiento de la Armada Argentina.

Si bien durante su alocución oficial el Ministro de Defensa Agustín Rossi abordó temas de estricto rigor institucional, al finalizar el mismo y ante la requisitoria periodística hizo menciones a diferentes hechos que concitan el interés público en general.

Declaraciones Ministro Rossi en el dia de la armada

La elección del procurador

Sobre el controvertido proyecto mediante el cual el oficialismo pretende cambiar las reglas de juego para concretar la elección de un nuevo Procurador General de la Nación, Rossi defendió la propuesta que es resistida por la oposición, al afirmar que ”sii el funcionario tiene un mandato acotado en el tiempo es lógico que los requisitos para designarlo sean menos rigurosos”. Sostuvo. Vale recordar que el proyecto sometido a debate parlamentario establece un mandato de 5 años para quien resulte designado.

En relación con el tema, al ser consultado sobre quién sería el candidato oficial para ocupar el puesto, sin vacilar el ministro sostuvo que ya el Presidente Alberto Fernández ha propuesto a Daniel Rafecas. “El candidato del gobierno es uno solo y no tengo noticias que el Presidente vaya a proponer a otro, yo no he escuchado a Rafecas decir que declinaba su postulación”. Sostuvo Rossi al ser consultado sobre la eventual renuncia al ofrecimiento presidencial que Rafecas haría si se cambia el régimen de mayoría especial antes de su elección.

Rossi en rueda de prensa, se refirió a la polémica por la modificación a la ley mediante la cual se elige al Procurador General de la Nación

Luego de la conferencia de prensa, el Ministro de Defensa concedió una breve entrevista a este medio durante la cual abordó diversos temas del ámbito militar y nacional.

- Por segundo año consecutivo se celebra el día de la Armada en pandemia. ¿Cuáles son las actividades militares más resentidas por esta situación?

Al principio del año pasado, vimos totalmente afectado el sistema de formación y capacitación que atañe a los institutos educativos de las 3 FFAA. Tuvimos que reprogramar y reducir cursos, recurrir a la virtualidad y las clases a distancia. Ahora en lo que atañe al resto de las actividades al ser las fuerzas armadas consideradas esenciales, las actividades que desarrollan se han cumplido y me permito remarcar que el esfuerzo ha sido doble ya que nos hicimos cargo del pedido del Presidente para brindar apoyo a las tareas encomendadas en procura de mitigar las consecuencias de la pandemia y por otra parte los planes operacionales de las fuerzas se han cumplido con normalidad.

El personal naval siguió atentamente las declaraciones del titular de la cartera de Defensa

Reafirmando este último concepto, el funcionario puso como ejemplo los operativos de patrullado de las 200 millas de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA) destacando la coordinación que se ha alcanzado a partir de un acuerdo entre las carteras de Defensa y Seguridad mediante el cual la Armada y la Prefectura Naval patrullan el mar en forma coordinada. El ministro destacó además el cumplimento total de las distintas etapas de la campaña antártica.

-¿La reciente creación del Comando Marítimo Conjunto dependiente del EMCO atentará contra la actual operación combinada ARA-PNA?

Al contrario, nosotros venimos trabajando muy bien con la Prefectura y en forma paralela está muy claro el actual concepto operacional en vigor y mediante el cual las fuerzas adiestran y alistan a su personal y medios y es el Estado Mayor Conjunto quien opera, este concepto será aplicado ahora en el mar.

-¿Cuál es la perspectiva del gobierno en lo referente a próximos arribos de vacunas?

Esperamos durante el transcurso de este mes la llegada de una parte importante de las 22,8 millones de dosis que hemos contratado con Astrazeneca. Concretamente la ministra Vizzotti a dicho que 4 millones llegarán en breve. Nuestra puesta sigue siendo vacunar a la mayor cantidad posible de argentinos en la menor cantidad de tiempo que podamos. De forma complementaria ayer desplegamos a uno de los aviones Hércules con la Ministra de Salud a bordo llevando a Neuquén y Rio Negro una importante cantidad de insumos médicos entre los que se encuentran respiradores para incrementar las capacidades de hospitales provinciales.

"Me siento orgulloso del desempeño del personal civil y militar de la Armada Argentina" Sostuvo el VIcealmirante Julio Guardia.

- En el actual contexto y en plena segunda ola de la pandemia ¿Considera que habrá finalmente acuerdo para prorrogar las elecciones de medio término?

Hay un acuerdo explicitó que espero que se cumpla. Consideremos que siendo agosto tradicionalmente uno de los meses de más bajas temperaturas, la opción setiembre noviembre parece mucho más acertada.

La ceremonia militar

Tal como se dijo, la pandemia viene “marcando la cancha” no solo a las actividades comerciales, culturales y de esparcimiento sino además al quehacer diario de las fuerzas armadas del país. Una fragata Sarmiento a la que sin distinción de grado o cargo se pudo acceder previo chequeo de temperatura y limpieza de manos con alcohol en gel, albergó a no más de 40 personas contando, autoridades civiles y militares, guardias de honor y periodistas.

Rossi estuvo flanqueado por los generales de división Juan Martín Paleo y Agustín Cejas - Jefes del Estado Mayor Conjunto y del Ejército respectivamente- el Brigadier Mayor Xavier Isaac titular de la Fuerza Aérea y obviamente por el Vicealmirante Julio Guardia Jefe de la Armada y anfitrión de la jornada. Un grupo de almirantes con mando en la llamada “zona 50″ ( Buenos Aires) , los Jefes de la Prefectura Naval y Gendarmería Nacional y un puñado de funcionarios políticos de segunda línea, llenaron los escasos lugares disponibles en la cubierta principal de la centenaria nave hoy transformada en museo.

El Jefe de la Prefectura Naval Argentina Prefecto General Mario Rubén Farinón fue uno de los pocos invitados a la ceremonia

“La labor de la Armada durante este tiempo de pandemia, no ha hecho más que visibilizar el accionar de la Armada en aquellos lugares en los que nuestra presencia es necesaria y donde el Estado Nacional nos requirió estar. No puedo dejar de expresar mi orgullo por el desempeño de los hombres y mujeres, civiles y militares de la Armada Argentina en el último año”. Sostuvo en su alocución el Vicealmirante Julio Guardia, Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza.

Distintas fuentes militares consultadas por Infobae, han coincido en señalar que el mantenimiento de los niveles operativos y la adecuada formación y capacitación del personal son por estas horas las mayores preocupaciones profesionales de la fuerza. No menos preocupación causa entre los uniformados el constante aumento de los contagios de COVID-19 los que -según dicen- guardan más relación con la actividad privada del personal que con los actos propios del servicio naval.

El 17 de mayo de 1814 La flota patriota al mando de Guillermo Brown batió a la marina realista en la memorable batalla naval del Buceo