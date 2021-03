Lacalle Pou dijo que, antes de responderle a Alberto Fernández, va “a contar hasta 1.000”

Lacalle responde sobre el cruce que tuvo con Alberto en la cumbre del Mercosur.

El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou defendió su postura de flexibilizar el Mercosur, luego del fuerte contrapunto que mantuvo con Alberto Fernández en la cumbre del organismo que se realizó el viernes pasado de manera virtual. El Jefe de Estado argentino había calificado de “destemplado y agresivo” el discurso de su par del Uruguay, mientras que Lacalle apuntó a dar por cerrada la discusión y avisó que antes de responderle va “a contar hasta mil”.

“Es imposible que me reconcilie con el que no me peleé”: de esta forma Lacalle Pou le puso paños fríos al conflicto que se desató días atrás con Alberto Fernández en torno al rumbo que debe adoptar el bloque regional. El mandatario uruguayo lamentó que la cumbre se haya desarrollado de forma virtual ya que de esta manera las reuniones son “más frías y complejas”. No obstante, defendió sus argumentos al expresar que ve al Mercosur “desde las posibilidades que tiene en este mundo tan dinámico y moderno, y no viendo un Mercosur cerrado que se protege”. “El gran desafío es abrirse al mundo, salir a vender nuestros productos y que nuestros recursos humanos se luzcan”, planteó.

“Vamos a pensar que no hacemos nada, que no avanzamos, qué va a pasar en los próximos 10 años”, abrió el interrogante y respondió: “El mundo nos va a pasar por arriba, si aguantamos una décadas más vamos a quedar congelados”.

Explicó que el resto de los países miembro estaban al tanto de la declaración que emitió en representación de Uruguay hablando “específicamente de la flexibilidad”. Lo que motivó la dura respuesta de Alberto Fernández fue que Lacalle Pou dijera que el Mercosur “no debe y no puede ser que sea un lastre”. “No estamos dispuestos a que sea un corset del que nuestro país no pueda moverse”, declaró el viernes pasado.

“De aquí en más tenemos mucho más para construir, hace muchos años que me dedico a construir, no a destruir”, dijo este lunes en diálogo con Joaquín Morales Solá (A Dos Voces - TN). “Confío en el Mercosur que está llamado a ser quien suministre alimentos al mundo, confío en nuestros recursos humanos, en absorber tecnología, en ser un imán para que la gente venga a vivir y a desarrollarse; más temprano que tarde nos vamos a tener que dar cuenta todos que hay que abrirse”, enfatizó su postura.



El mandatario analizó que a raíz de la pandemia, varios países se han inclinado hacia el proteccionismo, pero para Uruguay, “es muy difícil” adoptar esa postura estando entre Argentina y Brasil, y teniendo en cuenta “su dimensión y su situación” . “Nuestra tendencia está más por afuera del bloque que por dentro”, sintetizó y afirmó que eso no debe ser “un país contra el otro”, “queremos convencer que si el Mercosur avanza tiene todo para ganar y obviamente algo para perder, pero mucho menor”.

Consultado sobre su relación con Alberto Fernández, evitó entrar en polémicas y planteó que “hay que cuidar siempre las relaciones institucionales”. “Con Alberto Fernández tengo una buena relación, los chisporroteos que puede haber, los vio toda Argentina y parte de Uruguay, pero no deben ser obstáculos; cada vez que escuchen una opinión mía va a ser para construir, cada vez que tenga para no construir voy a contar hasta mil para asumirlo con la paciencia que corresponde”, expresó y agregó que “si le ponemos signo político a la relación exterior, estamos fritos”.

Lacalle Pou además habló sobre la situación de Venezuela, uno de los temas trascendentales para los países de la región, y fijó la postura que defiende Uruguay: “Un régimen como el venezolano, con el paso del tiempo lo único que hace es agravarse. Si en Venezuela se violan los derechos humanos hace tantos años, cuando no se cambia, cuando no hay un giro positivo, solo se agrava. Lamentablemente, el paso del tiempo solo beneficia el régimen, porque además cada país tiene su agenda ,lógica y entendible, a raíz de la pandemia, y el régimen venezolano sigue tan campante violando los derechos humanos de sus habitantes”.

