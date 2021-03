Formosa: Gabriela Neme denunció que le dispararon seis balazos de goma y pidió la renuncia de Gildo Insfrán

Neme junto a su hijo, herido por la Policía

Gabriela Neme, concejala de Formosa por el peronismo disidente al gobernador Gildo Insfrán, fue golpeada violentamente por la Policía de Formosa en medio de las protestas luego de que el gobierno de Formosa volviera a Fase 1 por la aparición de 17 nuevos casos de COVID-19. La mujer denunció que la Policía local le disparó seis balazos de goma mientras protestaban.

Así lo denunció Neme en su cuenta de Twitter. “Así se maneja @insfran_gildo. Nos lastimaron, pero la violencia no va a callar nuestro grito de libertad. Hoy estoy más fuerte que nunca para seguir poniéndome del lado de la gente. #NoNosCallamosMas” , escribió la mujer.

En una entrevista con el canal de noticia TN, Neme detalló: “Tengo seis balas de goma en el cuerpo. Hoy fue un ataque contra la dignidad de un pueblo que se puso de pie. Tuve que ir al hospital, me sacaron un hombro de lugar de un palazo. A mi hijo también le pegaron una bala de goma cerca de una cicatriz que tiene en la carótida, donde fue operado el año pasado”.

El tuit de la concejala

Y siguió: “Están avanzando, la policía sigue avanzando para correr a la gente, una locura. Era una marcha pacífica y terminó con balas de goma. Lastimaron a periodistas. Insfrán tiene que renunciar , que nos deje a los formoseños gozar de la libertad. Está detenida una periodista, Julieta González. Formosa no tiene Estado de Derecho. Hay gente con diez balas de goma por todo el cuerpo, con los ojos irritados, fue un momento que todos nos descompusimos y terminamos tirados en el piso”, relató. En cuanto al alcance de la marcha, la concejala explicó que el gobernador Insfrán “nunca se imaginó tener una manifestación popular, porque nunca hubo en estos 25 años, es la primera vez, pero hoy la gente está agobiada”.

Neme había sida arrestada en medio de un polémico operativo policial por el gobierno de Insfrán en enero pasado, cuando junto a la concejala Celeste Ruíz Díaz, tras denunciar a Insfrán por las “condiciones inhumanas” en un centro de aislamiento de Formosa. Fueron detenidas mientras se manifestaban en la puerta de una escuela de la ciudad capital de la provincia.

Incidentes en las calles de la capital de Formosa

Tras pasar detenidas alrededor de una hora, Neme y Ruíz Díaz dejaron la comisaría. Neme, enrolada en el peronismo disidente, y Ruiz Díaz, de la UCR, estaban manifestándose de manera pacífica en la puerta de la Escuela N° 18 de Formosa junto a otros vecinos cuando fueron abordadas por varios efectivos policiales, quienes las esposaron y las llevaron a la Comisaría 1ª. El reclamo estaba motivado por la situación de 19 personas que eran obligadas a realizar el aislamiento en ese colegio a pesar de haber dado negativo.

Así, comenzaron las manifestaciones en el centro de la capital formoseña, donde cientos de personas se opusieron al regreso a la Fase 1por la aparición de 17 nuevos casos de COVID-19. Si bien las protestas comenzaron ayer por la noche en la puerta de la gobernación, este mediodía la situación se puso más tensa con la aparición de los efectivos de seguridad, que intentaron que los manifestantes depusieran su actitud con palazos, balas de goma y gases lacrimógenos.

En los enfrentamientos, varios jóvenes y mujeres resultaron heridos y subieron sus fotos a las redes sociales para denunciar esa brutal represión. “Los comerciantes queremos trabajar sin restricciones. Nos cortan el horario y tenemos que cerrar a las 21. No nos dejan trabajar tranquilos”, dijo a TN una mujer. “Hacen lo que quieren. Los comerciantes no tenemos sueldo fijo. Si no vendemos, no tenemos plata. No vivimos del Estado ni de planes”, se indignó mientras detrás de ella se observaba una batalla campal.

También, la Policía detuvo a la periodista Julieta González, de Radio Parque, mientras desarrollaba su tarea profesional en la cobertura de los incidentes. Por otra parte, hirieron a otro trabajador con balas de goma a Maxi Galarza, de Radio Fantasía. Estas agresiones fueron repudiadas ADEPA Y FOPEA.

