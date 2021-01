Denunciaron hacinamiento y “condiciones inhumanas” en un centro de atención de coronavirus en Formosa: qué explicaron desde el gobierno provincial

Centro de atención sanitaria de coronavirus en el Estadio Cincuentenario de Formosa

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, y el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo provincial, Jorge Abel González, fueron denunciados el sábado pasado por propagar la pandemia del coronavirus e incumplir con sus deberes de funcionarios públicos, después de que se dieran a conocer algunos videos desde el interior del Estadio Cincuentenario de la capital provincial, que funciona como un centro de atención sanitaria por la pandemia del coronavirus. En diálogo con Infobae, funcionarios provinciales rechazaron las acusaciones y aseguraron que en el lugar se cumplen con todas las recomendaciones brindadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que detrás de la denuncia hay intereses políticos.

La abogada y concejala de Formosa capital Gabriela Neme fue quien radicó la denuncia. Según su testimonio, en el centro de atención sanitaria se encuentran no solo pacientes con COVID-19, sino también personas que aún no recibieron el resultado de su hisopado . La letrada, que se comunicó con personas que se encuentran en el lugar, asegura que casi no hay distanciamiento entre sanos y contagiados y que hasta comparten el mismo baño.

“Hago la denuncia por incumplimiento del artículo 205 del Código Penal porque están propagando la pandemia. En el Cincuentenario están todos juntos y tienen el patio vallado. No los dejan salir y comparten los baños, entonces lo que hay son centros de contagio”, explicó Neme a Infobae.

En su denuncia también habla de supuesto incumplimiento de las tareas de los funcionarios públicos. En ese sentido, indicó: “La denuncia es en concurrencia con la violación al artículo 248 del Código Penal, debido a las irregularidades colaterales de esta situación: los que hacen los hisopados muchas veces son voluntarios y a las personas no les hacen firmar un consentimiento como indica la ley. No les dan asistencia psicológica a todas estas personas que están en un estado de incertidumbre, pánico, angustia y depresión terrible”.

Neme señaló que ante la confirmación de un caso de coronavirus positivo, o la aparición de un contacto estrecho con alguien contagiado, personal sanitario junto a agentes de las fuerzas de seguridad acuden al domicilio de la persona y la trasladan a un centro de atención sanitaria: “Con excepción de los amigos del poder, nadie hace el aislamiento en su casa, no está permitido. Las personas con contacto estrecho o, incluso, las que tienen PCR negativo tras ingresar de otra provincia, o las que vienen del interior de la provincia hacia Formosa capital, tienen que hacer aislamiento. Se violan los derechos humanos a tal punto que si yo fuese COVID positivo y tuviese síntomas pero no quiero hacer el tratamiento médico y me quedo en mi casa sin poner en riesgo la salud pública, me llevan igual. ¿Por qué? ”

A través de las redes sociales comenzaron a circular algunos videos grabados desde el interior del Estadio Cincuentenario. Además de ciertas discusiones entre las personas que se encuentran allí aisladas, se puede escuchar a una mujer hablándole entre lágrimas a una médica. Ella estaba acompañando a sus dos hijos: uno de ellos había sido hisopado pero todavía no tenía los resultados, por lo tanto no le permitían retirarse. “Miren estos baños señores, ¿dónde están nuestros derechos? -pregunta la mujer- Necesito el resultado de manera oficial. Llevo 48 horas esperando que la página diga que mi hijo dio positivo de COVID. Mi hijo está sano. ¡Viene una profesional y no me quiere decir ni la matrícula, ni el nombre ni el apellido!”

Al respecto, Neme señaló: “Los metieron a los tres en ese lugar, todos hacinados. No hay ningún protocolo de salud, se puede ver en las imágenes. Están todos expuestos, no hay intimidad. Imaginate una criatura de dos años ahí… Lo único que demuestra esto es la ineficacia, ineptitud e improvisación del Gobierno de la provincia. Y, además, exponen a la gente a la propagación del virus porque están todos juntos, sanos y contagiados, en el mismo lugar”.

Una persona, de nombre Nicolás, quien dice que lo llevaron al estadio tras ingresar a la provincia a pesar de haber dado negativo en el test de coronavirus, manifestó a la señal de noticias TN desde el lugar de los hechos: “Te dan una cama de una plaza y hay gente que tiene varios hijos, entonces duermen todos apretados o algunos en el piso. Te acostás a dormir y te prenden y apagan las luces, están jugando con nosotros. Nos quejamos y no nos dan bola. Está todo sucio y la comida es un desastre. Averigüé para que nos traigan comida saludable de afuera pero no te dejan ingresar nada”.

Al ser consultada sobre los motivos que llevaron a esta situación de “condiciones inhumanas”, según sus palabras, la concejala deslizó que se esconde una explicación económica: “Por la resolución 326 de la Superintendencia de la Salud, cuando una persona es aislada Nación le transfiere a la provincia 10 mil pesos por día durante siete días. Por cada diagnosticado, le pagan 19.700 pesos por día durante 14 días. Y si tiene que usar respirador, pagan 23.640 pesos por día durante 14 días”.

Esta situación tiene lugar en una provincia que en los últimos meses enfrentó serios cuestionamientos por su programa de restricciones para las personas que quieran ingresar a su territorio, un hecho que fue denunciado por Amnistía Internacional Argentina.

Después de que el organismo denunciara, en noviembre pasado, que había “más de 7.500 personas que aún están esperando una respuesta de Formosa para volver a sus hogares”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor de los formoseños varados y ordenó que la provincia garantice que las personas pudieran ingresar al territorio, con cumplimiento de las medidas sanitarias pertinentes. Ahora, desde el ente siguen de cerca las acusaciones de violación de los derechos humanos en la ciudad capital.

La respuesta oficial

Jorge Abel González, el ministro de Gobierno de Insfrán, que también fue acusado por Neme, dijo a Infobae que en Formosa no hay centros de aislamiento, sino que hay 13 centros de atención sanitaria distribuidos en todo el territorio provincial. A esos sitios -entre los que se encuentra el Estadio Cincuentenario- son derivadas todas las personas asintomáticas o con síntomas leves que dieron positivo de coronavirus. Los casos moderados o graves son atendidos en el Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19.

Según sus declaraciones, todas las personas que se encuentran en el Estadio Cincuentenario -con la “excepción de algún caso en particular”, como el mencionado de Nicolás- cuentan con el resultado positivo de coronavirus y tienen síntomas leves o son asintomáticas. Además, aseguró que no hay hacinamiento en el lugar ya que cuenta con 282 camas, y el día que fueron grabados los videos había 235 personas.

—¿El lugar está preparado para recibir a tantas personas, en materia sanitaria, de alimentación y médica?

— Nosotros nos manejamos con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud , que tiene especificado los números en relación a los lugares de atención no hospitalarios, que tuvieron que ser reconvertidos para la atención de COVID-19. La OMS estableció muy claramente cuáles son los parámetros que se deben cumplir en cuanto a la distancia entre camas, cantidad de sanitarios por persona, duchas por persona, etcétera…

—La abogada Neme asegura que en el Estadio Cincuentenario se mezclan las personas contagiadas con las que aún no recibieron su diagnóstico.

—Hubo algunos casos puntuales, como la mujer que planteó que uno de sus hijos dio positivo y no hubo manera de que se alejara de su hijo porque él es menor. Este tipo de situaciones ya están superadas porque se ha habilitado otra infraestructura específica, también como centro de atención sanitaria, para atender estas cuestiones particulares.

—¿Por qué se produjeron estas situaciones de conflicto que se ven en los videos?

—Lo que sucede es que la persona asintomática no se siente enferma porque no tiene ningún síntoma. Entonces, su psicología es muy particular: no tiene la misma actitud que otra persona que tiene síntomas y por lo tanto es consciente de que está internada porque está mal de salud. Hay algunos que no asumen su situación y puede explotar alguna molestia, que se manifiesta como lo que ha ocurrido en los videos que estuvieron circulando. Hubo un caso que ocurrió cuando una persona estaba dando una nota en directo con TN desde adentro del estadio. Allí hay televisores, algunos de los cuales estaban dando la señal de noticias, y la gente empezó a ver que estaban pasando imágenes del lugar. Dos personas internadas vieron imágenes suyas en la pantalla y se sintieron muy molestas y salieron a buscar a la persona que estaba hablando por teléfono y empezó una discusión. Pero en realidad se confundieron de persona: la que estaba hablando en televisión se encontraba en otro lugar del estadio. Cuando finalmente lo encuentran empiezan a discutir y se producen las imágenes que se vieron en las redes, donde hay una mujer que golpea una mampara. Esa persona después se mostró muy dolida, dijo que se “sacó” por la situación y recibió apoyo. Uno también entiende, es una situación muy difícil...

—¿Son solo cuestiones aisladas? La denuncia penal que se radicó dice que la situación no es buena dentro del estadio…

—Es entendible lo de la concejala Neme porque termina su mandato este año. Ella ingresó a la concejalía por nuestro frente pero después se alió con la oposición. Está generando un ámbito en el que tiene presencia en los medios… Ella no es la única: el diputado Mario Arce también hizo una denuncia. La oposición encontró acá una oportunidad para tener presencia ante un escenario que le está siendo desfavorable en cuanto a la realización de acciones que puedan tener una visibilidad. Por la pandemia tuvieron que realizar alguna acción para diferenciarse de las políticas que venimos teniendo nosotros.

—¿Cree que la oposición está haciendo un aprovechamiento de este caso?

—El problema es que en el ámbito provincial las políticas sanitarias que venimos llevando adelante son tan contundentes que ellos necesitan algo de estas características para tener más visibilidad.

—Con 607 casos activos en la provincia (hasta el lunes a la mañana), la situación pareciera estar bastante controlada como para encontrarse en Fase 1.

—De ninguna manera la provincia está en Fase 1. Los departamentos de Matacos y Ramón Lista, que están al oeste, junto con la ciudad de Clorinda y la de Formosa, están en un bloqueo sanitario; el resto de la provincia está normal y no hay ninguna restricción de carácter sanitario. Nosotros no tenemos nada que esconder. Una pandemia se combate con políticas sanitarias muy claras, es un tema muy delicado. No le gustará a muchas personas pero fijate que hay muchos países que están teniendo políticas similares a las nuestras. Hoy (por el lunes) estuvimos analizando lo que pasa en Hong Kong, que aplica políticas de ingreso exactamente iguales a las nuestras: las personas ingresan con un PCR negativo y al ingresar se hacen otro hisopado y un aislamiento por 14 días. Nosotros tenemos seis muertos y nos duele, sabemos el nombre de cada uno de ellos. Si no hay vida no podés hacer absolutamente nada y ya está demostrado que es una falacia lo de salud vs. economía porque si analizás los índices económicos, Formosa es la provincia que más creció durante la pandemia, a pesar de tener políticas muy restrictivas en cuanto a la circulación de las personas.

El gobernador Insfrán, por su parte, utilizó su cuenta de Twitter para asegurar que desde el gobierno de Formosa están “intensificando” la búsqueda activa de casos con testeos y procesamiento de muestras en todo el territorio, además de fortalecer la detección y medidas de control de contactos estrechos con el fin de evitar la propagación del virus.

El funcionario manifestó que estas medidas constituyen elementos fundamentales “para cuidar la salud y la vida de cada persona afectada por el virus, así como de sus familias y seres queridos”.

Y concluyó: “Como señalara el parte informativo del Consejo: ‘Quedará grabada en la historia esta gesta del pueblo formoseño. También quedará en la memoria colectiva la actitud indolente y mezquina de quienes solo buscan intereses personales o réditos electorales, mientras la comunidad organizada por la lucha y la vida de cada uno de sus miembros. El tiempo nos ha enseñado que la verdad prevalece sobre la mentira; el amor prevalece sobre el odio; y que el pueblo formoseño unido, organizado y solidario prevalece sobre toda adversidad’”.

