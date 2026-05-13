Política

Kicillof respalda un pedido clave de la Junta Electoral y prepara el terreno para desdoblar en 2027

“Nos parece interesante”, plantearon en el entorno del mandatario. El anteproyecto que recibió el Ejecutivo de parte del órgano judicial amplía el margen de días entre la elección y la presentación de alianzas y candidaturas. Otro debate atravesado por la interna del PJ en PBA

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Elecciones legislativas de Argentina de 2025 - Axel Kicillof
Axel Kicillof prepara el terreno para desdoblar las elecciones en 2027 (EFE)

El gobierno de la provincia de Buenos Aires recibió con los brazos abiertos la propuesta que lanzó hace casi un mes la Junta Electoral bonaerense, antes de que rote la presidencia del organismo: se trata de un anteproyecto de ley para ampliar los plazos electorales para las elecciones provinciales del año que viene. En lo formal el objetivo es que los cambios hechos a las apuradas en los comicios del año pasado queden efectivizados en una normativa firme, ante la posibilidad de que Kicillof vaya nuevamente a desenganchar las elecciones provinciales de las nacionales.

El respaldo de parte del Ejecutivo era esperable y también ancla a la discusión interna del peronismo, como se dio durante el año pasado. Ahora, para evitar sobresaltos y con un escenario incierto de si habrá elecciones Primarias o no, o si se votará con boleta única en papel los cargos provinciales —como sucederá para presidente y el resto de las candidaturas nacionales—, el organismo competente del proceso electoral provincial buscará tener un terreno ordenado.

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“Nos parece interesante”, opinaron cerca de Kicillof sobre el anteproyecto que lleva la firma de la ya expresidenta de la Junta Electoral, Hilda Kogan, ante la consulta de Infobae. Sucede que, con el recambio de autoridades en la Corte bonaerense, quien preside también asume el control de la Junta. Desde el 19 de abril, el titular de la Corte y Junta Electoral es Sergio Torres. Que haya sido Kogan quien impulsó el anteproyecto de ley que fue remitido al Ministerio de Gobierno bonaerense tiene su propio componente. El vínculo entre la hoy ministra del máximo tribunal de Justicia bonaerense y Kicillof es conocido, bueno y fluido. Lo mismo con algunos de los ministros provinciales, como por ejemplo Carlos Bianco, con quien tuvo que coordinar el proceso electoral del año pasado cuando la provincia decidió desdoblar la elección.

Con Torres la relación es distinta. De hecho, semanas atrás el presidente de la Corte presionó fuerte para que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo avancen con las coberturas de las cuatro vacantes en la Corte y juntó a las presidencias del Senado bonaerense -Verónica Magario- y de Diputados -Alejandro Dichiara- para entregarles el proyecto de ley de autarquía judicial, en otro gesto de autonomía.

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Alejandro Dichiara, Verónica Magario, Sergio Torres y Daniel Soria
Alejandro Dichiara, Verónica Magario, Sergio Torres y Daniel Soria

La posibilidad del desdoblamiento electoral explica parte del anteproyecto que se impulsó desde la Junta Electoral, un organismo que también integran otras figuras cercanas a Kicillof como el presidente del Tribunal de Cuentas, Federico Thea, ex secretario general de Gobierno bonaerense. Kicillof no descarta, como sucedió el año pasado, llevar adelante un desdoblamiento electoral y que se elija su sucesión con anticipación a la elección nacional. ¿Qué hay detrás de esa estrategia? Su proyección nacional. Los intendentes que le responden tampoco ven con malos ojos esa alternativa que en términos provinciales fue efectiva el año pasado, aunque —con los resultados puestos— sin el mismo efecto en las elecciones a diputados nacionales. Esa decisión fue y continúa siendo una de las críticas que emanan desde el kirchnerismo hacia el mandatario provincial.

El anteproyecto de la Junta Electoral propone llevar a 80 días, como mínimo, el plazo entre la presentación de alianzas y la elección primaria. Actualmente es de 60 días. También sugiere modificar la brecha entre la presentación de candidatos y los comicios. Mientras que la normativa actual establece un plazo de 50, el texto impulsado por Kogan lo amplía a 60 días.

Como sucedió el año pasado cuando Kicillof decretó el desdoblamiento electoral, la Junta Electoral sostiene los mismos argumentos para ampliar plazos. Remarca que extender los plazos para la presentación de alianzas y listas de candidatos ayuda a fortalecer la estabilidad sistémica y a fomentar coaliciones sólidas. Además, ampliar el tiempo para la presentación y oficialización de listas facilita el principio de participación y previene la exclusión de candidaturas por errores de forma, considerando el gran volumen de trabajo administrativo que implica la oficialización. El organismo también remarca que “una ampliación de los plazos permitiría, por un lado, humanizar el trabajo de los empleados de la Junta atento a su extenso volumen; pero también y centralmente, garantizar que los partidos políticos cuenten con el tiempo suficiente para ejercer su derecho de defensa y puedan competir en la contienda electoral”.

Hilda Kogan reunión con Legisladores bonaerenses
El año pasado, la Hilda Kogan ya había ido a la Cámara de Diputados a pedir cambios a la ley electoral bonaerense (Crédito: Prensa Diputados)

Debate legislativo con la interna como trasfondo

Más allá de que la intención del Ejecutivo va en línea con lo que promovió la Junta Electoral, la definición pasará por la Legislatura bonaerense. Esa instancia, admiten en el gobierno de Kicillof, se presenta como una complejidad. “Lo deberá decidir la Legislatura; ya sabemos cómo es”, reconocen. En el terreno legislativo, Kicillof tiene escasa injerencia.

La interna del peronismo que desanda el cristinismo, el Frente Renovador y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), suma capítulos semana a semana. Actualmente, se da por la composición en las comisiones, tanto en Diputados como en el Senado, donde hay un escenario apenas un poco más ordenado con la designación de quiénes integrarán cada comisión, aunque no así qué sector la presidirá. Esa discusión sigue.

Cuando el año pasado, la Junta Electoral pidió modificar plazos, se generó una fuerte reacción interna en el oficialismo bonaerense. La postura de La Cámpora y el sector identificado con el cristinismo se caracterizó en un principio por el escepticismo y la desconfianza, lo que profundizó las tensiones con el gobernador Axel Kicillof.

El pedido partió del propio Kicillof, quien argumentó la necesidad de una mayor flexibilidad para ordenar el proceso electoral. En este contexto, los principales referentes legislativos del kirchnerismo, Facundo Tignanelli (presidente del bloque de Diputados) y Teresa García (presidenta de Senadores, hoy diputada nacional), decidieron no asistir a la reunión clave convocada por la Junta Electoral Bonaerense. Su ausencia fue interpretada por el entorno del gobernador como una señal de resistencia interna. Sin embargo, luego el peronismo se mostró uniforme para modificar la ley electoral de manera excepcional y para las elecciones del 2025.

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