Política

En medio de la turbulencia, el Gobierno se aferra a un repunte de la economía para encarar la carrera electoral

En el oficialismo vaticinan que el desempeño de La Libertad Avanza en 2027 estará sujeto al impacto del plan económico. Optimismo y expectativas. La disputa que anticipan

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Luis Toto Caputo Javier Milei
El presidente Javier Milei junto al ministero de Economía, Luis Caputo (@JMilei)

Envuelto en un escenario complejo que acumula más de dos meses, el Gobierno cuenta los días para el inicio del Mundial 2026, un evento que consideran clave para desplazar los conflictos de la agenda pública y obtener el margen necesario que les permita lanzar una campaña electoral que prevén anticipada. En el oficialismo existe consenso: el desempeño electoral de La Libertad Avanza, que se materializa en los planes de reelección de Javier Milei, depende del impacto del plan económico.

“Lo que nadie dice es que la caída en la imagen del Presidente llegó a su piso. Hoy más del 40% lo vuelve a elegir. Hay que dejar que la economía haga su trabajo, pero vamos a llegar bien al 2027″, expresaba un fuente de la mesa política a Infobae. “La suerte del Gobierno está sujeta al éxito de la economía”, coincidió otro referente que transita los pasillos de Balcarce 50.

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Los números relevados por el oficialismo corresponden al mes de abril, cuando inició la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Según garantizan, la estructura que lidera la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mantiene el respaldo en las provincias del interior del país, que en octubre posicionaron al espacio como el gran ganador de la elección de medio término.

Pese al pálido presente, la expectativa de un repunte económico es compartida entre los funcionarios de la administración libertaria, quienes advierten además que los efectos de las medidas adoptadas en el último tiempo presentan un retraso de varios meses. No está claro si se trata de un pronóstico preciso o de una expresión de deseo, pero a varios les preocupa que el tiempo disponible no alcance para llegar competitivos a 2027.

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La presidente y el vicepresidente de LLA encabezaron el primer acto de campaña a nivel nacional
La presidente y el vicepresidente de LLA encabezaron el primer acto de campaña a nivel nacional

“Todo en economía tiene un rezago. Estamos sufriendo coletazos de lo que fue la campaña electoral: una corrida cambiaría que llevó a subir la tasa de interés, y post octubre todo empezó a mejorar. A partir de este segundo trimestre la cosa empieza a repuntar”, prometió una importante voz con acceso al despacho presidencial.

A contramano de lo expuesto, en otro sector de espacio detectan una baja en los indicadores que miden la percepción pública del Gobierno, atribuida a un cúmulo de factores que incluyen la compleja situación económica y el caso Adorni, un diagnóstico similar al que publicó la revista británica The Economist.

Algunos referentes, no obstante, mantienen expectativas positivas ante la posibilidad de que “la actividad vuelva a mostrar dinamismo” antes de los comicios de 2027. El ministro de Economía, Luis Caputo, pronosticó que “a partir de junio se vienen los mejores meses”, y sostuvo que las cifras de marzo indican una mejora interanual de la economía real.

La industria está 5% por encima del año anterior y la construcción muestra un avance de 12,7% en el mismo periodo”, detalló en declaraciones a LN+ sobre dos sectores que hasta entonces figuraban rezagados. Además, anticipó que la inflación de abril será “sustancialmente más baja” que la de marzo, ubicada en 3,4%, y estimó -en base a previsiones- que se situará entre “2,5% y 2,8%”.

Conferencia de prensa: Manuel Adorni - Luis Caputo - Alejandra Monteoliva
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a los ministros Luis Caputo (Economía) y Alejandra Monteoliva (Seguridad)

En los últimos días, la cúpula libertaria detecta que algunos sectores opositores, entre los que ubican al peronismo, pero también a las constantes críticas del PRO que le atribuyen a Mauricio Macri, comenzaron a “instalar el mismo clima de incertidumbre” que observaron antes de las elecciones de medio término. “Un año antes. Es insólito”, se quejó una fuente del oficialismo.

Ante la ausencia de candidatos opositores definidos, en La Libertad Avanza aseguran que, en los comicios presidenciales, la discusión girará en torno a modelos de país en pugna y no a nombres propios. “La discusión es si Javier sí o Javier no. Necesitamos, al menos, un período más de Milei para consolidar las transformaciones y la gente lo sabe”, afirmaron a este medio.

Con tiempo por delante y la nueva edición de la Copa del Mundo, que comenzará el 11 de junio, como fecha clave para definir el armado de las listas, en las filas violetas apuestan a llegar “competitivos” a 2027. Para ello, la mesa política coincide en la necesidad de alcanzar acuerdos legislativos con los gobernadores aliados que, en el futuro, podrían convertirse en alianzas electorales.

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