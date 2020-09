Un sindicalista de Bariloche advirtió que “quieren formar una república mapuche” en Villa Mascardi

En las últimas horas, la Iglesia le pidió ayuda al Gobierno para desalojar a un grupo de mapuches que usurpó un refugio eclesiástico en Villa Mascardi

Minetras continúan las usurpaciones en la localidad de Villa Mascardi, en Río Negro, el dirigente del gremio gastronómico barilochense, Ovidio Zúñiga, reveló que el plan es “formar una república mapuche” en la Patagonia argentina, con las tierras que le pueda ceder el gobierno nacional.

En declaraciones a El Cordillerano Radio, el sindicalista contó detalles de una conversación que mantuvo con Facundo Jones Huala, con quien compartió celda en el penal de Esquel.

Según dijo Zúñiga, la idea independentista de los usurpadores es formar su propia república en Villa Mascardi. “ Acá hay un grupo de mapuches, que no tienen derecho, que piensan que el gobierno les debe decir hasta dónde está dispuesto a darles tierras para que puedan conformar la república mapuche. Preocupa mucho lo que está pasando y me parece que el gobierno nacional no toma debida nota sobre lo que sucede en esas circunstancias” , señaló.

Ovidio Zúñiga, gremio gastronómico barilochense

Zúñiga indicó que la negociación para por territorio. “Ellos, equivocados o no, plantean sobre la cantidad de tierras que les dará el gobierno para hacer la república mapuche y los funcionarios de Buenos Aires no tienen idea de qué están hablando”.

El dirigente del gremio gastronómico aseguró que esos planes fueron confesados por el propio Facundo Jones Huala, cuando estuvo detenido en el penal de Esquel. “Una vez, en tono de broma, le dije ‘mirá, la General Paz no te la vamos a entregar nunca’”, reveló.

En tal sentido, el sindicalista agregó que el objetivo irracional del grupo es que “el gobierno nacional llame a un plebiscito para que se pueda conformar la república mapuche” y alertó que “mientras no se den respuestas los daños van a ser cada vez más graves y van a seguir sucediendo. No hay términos medios para ellos ”.

Facundo Jones Huala se encuentra cumpliendo una condena en una cárcel de Temuco, Chile

En este contexto, Zúñiga recordó que ya ocurrieron casos graves, como las muertes de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y los saqueos e incendios intencionales de casas. “No comprenden que la negociación es por el territorio. Entonces ¿está dispuesto el gobierno nacional a ceder territorios?”, se preguntó.

En las últimas horas se conoció que un grupo de personas de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu, liderada por la “machi” Betiana Colhuan -de 19 años-, tomó tierras y cabañas que pertenecen al Obispado de San Isidro. El campamento recreativo Hueche Ruka (casa de jóvenes) era utilizado por grupos eclesiásticos, escuelas, y grupos de boy scauts. También por docentes y alumnos de la zona.

Las hectáreas tomadas llegaron a 60 en una de las zonas turísticas de mayor belleza de la provincia.

El conflicto por toma de tierras en la zona de Villa Mascardi escaló a niveles de alta violencia con incendios y asaltos a las viviendas de los vecinos de la zona

El Obispado de San Isidro, a cargo de monseñor Oscar Vicente Ojea, ya realizó la denuncia judicial y el religioso, en persona, se reunió con funcionarios nacionales que llevan adelante las negociaciones para destrabar el conflicto que ya derivó en la formación de 47 expedientes por usurpación, vandalismo y hasta la quema de estancias, campos y materiales de trabajo como tractores y camiones.

