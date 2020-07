Para Bonadio, gran parte de la fortuna de Gutiérrez provenía del dinero de los bolsos que recogían Roberto Baratta junto al chofer Oscar Centeno. Dicho en otros términos, la cantidad de bienes acumulada no se puede explicar con sus ganancias como empresario. El juez lo dijo de esta manera: “Sus únicas actividades comerciales denunciadas de forma privada, no obtuvieron ganancias o no fueron significativas, como para justificar su exponencial crecimiento patrimonial, el cual, casualmente coincide con el período de actividad de la asociación ilícita descripta y resulta un elemento sumamente objetivo respecto al obrar delictivo”.