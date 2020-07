El regreso. "Cuando estaba por asumir Cristina Fernández como presidenta, me vuelven a convocar para trabajar con ella. Ahí me reúno con el aún presidente Néstor Kirchner en su despacho y me dice que dejemos el pasado atrás, que hagamos borrón y cuenta nueva y que necesitaban gente de confianza para estar al lado de Cristina cuando asumiera la Presidencia. Días antes de la asunción de la Presidenta, el señor presidente en una caminata dentro de la quinta de Olivos me manifiesta que yo no iba a ocupar el cargo de secretario privado sino como adjunto dado que me había ido la vez anterior, condición que acepté".