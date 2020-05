-No. Son cosas completamente diferentes. Esta crisis presenta características que la hacen inédita. Porque no es una crisis que se da solo en Argentina, se da en el mundo. No sabemos cuáles van a ser las consecuencias porque la pandemia todavía está en fase de desarrollo. Se complica también porque ya venía la economía argentina muy golpeada. Porque hubo un endeudamiento brutal que ocurrió en los últimos 4 años y que nos dejó sin capacidad de financiamiento externo. Y con una estructura de deuda que, si no se revisa, va a ser imposible pagarla. Si uno suma todos estos componentes a la pandemia, la situación es muy compleja.