-Sería complicado, pero lo va a ir marcando el estatus sanitario que mantenga el país. Yo soy de este proyecto nacional. Mirando lo que ha pasado en el mundo, me parece que el Gobierno ha tomado medidas importantes. Ahora puede preverse una fluctuación. Hay provincias, sectores o municipios, donde la curva de contagio viene subiendo. Es probable que se pueda avanzar o retroceder. Yo no descarto que si el estatus sanitario varía en negativo en mi provincia, todo lo que avanzamos podamos, en algún punto, retrocederlo. No sé si en su totalidad, pero retroceder en parte. Estoy trabajando para que no se dé. Me imagino que ese mismo escenario ha mirado Alberto Fernández y ha sacado esa conclusión.