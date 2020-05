- Hoy la situación compleja del sector económico es por el efecto del coronavirus, pero también por la situación heredada. El 20 de marzo no había una situación económica florenciente. Todavía está el impacto de la gran recesión, la pobreza y la desocupación. Y eso viene desde hace tiempo. No es efecto del coronavirus. Toda la situación económica que tienen todos los sectores económicos del país no es exclusivamente por las decisiones que tomó Alberto Fernández para priorizar la salud por encima de la economía, esto viene de se arrastre.