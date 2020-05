Por su parte, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, también utilizó esta misma red social para defender a la ex mandataria provincial, justo en el momento en el que estaba hablando Kicillof: “El gobernador no conoció como estaba la Provincia antes de María Eugenia Vidal. Antes del SAME, antes de todas las Guardias hechas a nuevo, varios hospitales renovados. El mundo no empieza cuando uno llega...”, manifestó.