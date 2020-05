-Decidimos que en Salta no se habiliten las salidas recreativas. Hemos flexibilizado cuestiones que no estaban flexibilizadas ni exceptuadas. Les pedimos a las autoridades sanitarias nacionales que nos autoricen por una cuestión de reactivación económica y porque en la provincia no tenemos circulación viral. Hemos dado la posibilidad de activar la obra privada, las profesiones liberales e independientes, y el comercio online. En este marco no vemos que estén dadas las condiciones para flexibilizar el aislamiento. La aplicación y el control se nos van a hacer muy difíciles porque tenemos que controlar las otras actividades que exceptuamos.