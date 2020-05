Ritondo, igual que ayer, volvió a defender a la ex gobernadora María Eugenia Vidal tras las críticas del Presidente por la situación hospitalaria en la provincia de Buenos Aires, por la que Fernández culpó directamente a la ex mandataria. “El Presidente está mal informado. Le pido que se haga asesorar”, pidió el jefe del bloque del PRO y ex ministro de Seguridad bonaerense después de enumerar supuestos logros de la anterior administración provincial en materia de sanitaria.