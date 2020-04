Mientras, las empresas están obligadas a abonar el 100% de los salarios a los trabajadores sin tareas en la cuarentena aunque sus persianas estén cerradas, pero si no llegaron a inscribirse para acceder a los beneficios de la ayuda salarial, o en caso de quedar excluidas por no cumplir con los requisitos, no hay certezas sobre lo que sucederá con el pago de los sueldos de abril, como sucede en muchas pymes asfixiadas por la crisis.