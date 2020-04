Pese a su condición de arrepentido en el caso cuadernos en la que ya no está detenido, López no consiguió ser excarcelado por el caso del enriquecimiento. Sin embargo, ya no está en la misma celda de la cárcel de Ezeiza en donde estaba antes. Quedó bajo el Programa de Protección a Testigos, alojado en un espacio no detallado del Servicio Penitenciario Federal.