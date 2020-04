Etchecolatz tiene 90 años y está alojado en el hospital que funciona dentro del penal bonaerense. La defensa habló de “abandono, maltrato y negligencia”. Advirtió que “las cárceles no están preparadas para personas de esa franja etaria y que no se puede evitar el deterioro de la salud” del ex policía. Incluso, subrayó que “tiene que caminar con bastón y posee una sonda vesical permanente por afección prostática”.