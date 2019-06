La pena de seis años es la más alta para el delito de enriquecimiento. Esta es la primera condena que recibe el ex funcionario que fue 12 años secretario de obras públicas de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Pero no es es el único. El 21 de mayo pasado comenzó a ser juzgado junto a la ex mandataria en el caso de la obra pública.