En La Plata juran que, cara a cara, los jefes comunales no se animan a deslizar las críticas que lanzan en privado. Por el contrario, aseguran que hubo intendentes que no pudieron justificar algunos pedidos de material sanitario por la cantidad de camas terapia con la que contaban en sus distritos. Que el relevamiento, en muchos casos, no coincidía con las prestaciones que pagaba la provincia.