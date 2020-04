Cristina Fernández no comparte, como tampoco el Presidente, la idea de que los funcionarios y legisladores deban achicar sus sueldos y dietas para aportar a un fondo contra el coronavirus. Aún así Alberto Fernández se mostró tan cauto como Larreta y no cuestionó los cacerolazos. “Permítanme que no los comparta”, se excusó pero reflexionó que cada cual tiene derecho a manifestarse y protestar por lo que le parezca.