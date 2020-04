-Nosotros, además de esta movida, venimos trabajando desde hace muchos años en favor de lo que denominamos “descarte cero”, que es aprovechar el recurso de los buques que no tienen a la pesca como objetivo y terminan descartando la especie que menos vale. Se descarta por año lo mismo que marca el índice de pobreza en la Argentina. Esto es inadmisible. En esa línea le volví a plantear al secretario de Pesca que este tipo de práctica no necesariamente se debería hacer en esta coyuntura sino que podemos trabajar en forma conjunta para hacerlo a lo largo del año. Es duro pensar que en Comodoro Rivadavia haya necesidades de alimentos cuando a una hora de navegación de allí cualquier barco larga sus redes para empezar a pescar. Entonces hace falta la injerencia de la política porque esto no se puede hacer sin la participación del gobierno nacional y del provincial. Es posible que las distintas provincias con litoral marítimo cuenten con un buque, propiedad del Estado, que les permita pescar durante todo el año. No intercedería en el negocio privado de la pesca y sería viable y muy útil. Esperemos que el éxito del “buque solidario” ayude a ponerlo en marcha.