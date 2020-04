Según detallaron a Infobae profesionales relacionados con el manejo de las principales plantas de refinado de petróleo del país, sacar de servicio una destilería no es una tarea sencilla, el proceso debe ser meticulosamente programado y el posterior “re encendido” de la misma, no resulta más fácil. Las principales refinerías actualmente en operaciones son Raízen ( Ex Shell) ubicada en Dock Sud. YPF, con sus plantas de La Plata, Plaza Huincul y Luján de Cuyo. Completa el cuadro la destilería de la empresa Axion en la localidad de Campana, en tanto que la planta de San Lorenzo que pertenecía a Oil Combustibles actualmente no opera.