“Hugo es un dirigente gremial ejemplar. Los empresarios no lo quieren porque cuida a los suyos; nunca cedan, sean como él”, dijo Alberto Fernández en un acto reciente en referencia al líder sindical. También dijo que el dirigente de Camioneros es “inmenso” y apuntó contra quienes “les quisieron hacer creer a los argentinos que el problema eran los dirigentes políticos y los sindicalistas”. “El problema de la Argentina son los que creen que sobra gente, no los que creemos que todos tenemos un lugar. El problema son los que especulan y no creen en construir un país trabajando y produciendo”, exclamó el presidente.