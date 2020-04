“Le pregunté por qué y me dijo algo que desconocía y me entristeció mucho. Me dijo que un candidato a presidente –me lo dijo en el 2015– dijo que no entendía que nosotros (los ex combatientes argentinos) estuviéramos insistiendo con la revindicación de la soberanía de Malvinas, porque para él eso solo serviría para incrementar el déficit fiscal” , indicó.