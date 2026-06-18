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Andrea del Boca al límite en Gran Hermano: confesó que piensa abandonar la casa

La actriz, luego de un enfrentamiento con sus compañeros de programa, tuvo un ataque de llanto y barajó la posibilidad de dejar de una vez por todas el reality

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Luego de varias peleas con sus compañeros de reality, la actriz aseguró que está pensando en abandonar el programa (Video: X)

La participación de Andrea del Boca a la casa de Gran Hermano Generación Dorada es algo que todavía genera repercusiones, sin embargo, en las últimas semanas el tema que más se habló acerca de su estadía es la posibilidad de irse de un día para el otro, amenazando en más de una ocasión con hacerlo.

El momento ocurrió en el cuarto de la casa. En él, Andrea no titubea ni busca las palabras: va directo al punto. “Y ahora qué digo? No quiero más, porque estoy poniendo en juego mi salud y no quiero”, le dice a Yipio entre lágrimas. La frase no tiene margen de interpretación. La actriz no está pidiendo un descanso ni negociando condiciones. Está comunicando una decisión.

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La voz de la casa intentó bajar la temperatura del momento. “Primero quiero que te calmes un poco”, le respondió Yipio. Pero Andrea fue categórica: “No, no me puedo calmar”. El intercambio duró apenas unos segundos, pero concentró todo el peso de lo que estaba pasando: una mujer al límite de sus fuerzas, incapaz de seguir adelante con el juego.

El argumento que Andrea eligió para explicar su decisión no fue el cansancio en abstracto. Fue algo más concreto y más personal. “Si pasa mi salud, no sería justo para Anna”, dijo, en referencia a su hija.

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Días atrás, la actriz apuntó contra Solange y la acusó de haber puesto en riesgo su salud durante su paso por la casa. Desde el inicio del reality, la relación entre ambas estuvo marcada por el conflicto y la falta de entendimiento, lo que las llevó a ubicarse en posiciones opuestas. La tensión se mantuvo a lo largo de la competencia y se intensificó después del reingreso de ambas concursantes al programa.

La actriz acusó a una de sus compañeras de jugar con su salud en el reality

La situación se dio a conocer cuando Del Boca relató distintos episodios que, según su visión, tuvieron a Solange como protagonista y desencadenaron consecuencias negativas para su bienestar físico y emocional. La actriz recordó el accidente que sufrió dentro de la casa, en el que se cayó y se golpeó con fuerza en la boca, lo que le provocó una lesión de gravedad. Como resultado, debió abandonar momentáneamente la competencia, ya que necesitó atención médica especializada y un periodo de recuperación fuera del entorno televisivo.

La participante también señaló que, desde su primera estadía en el reality, atravesó situaciones complejas relacionadas con su salud. En ese sentido, mencionó que la producción del programa tuvo que intervenir cuando registró un episodio de presión arterial elevada que la llevó a estar bajo observación médica. “Gracias a las telenovelas improvisadas que hacían en la habitación, me levantaba con 18 de presión. Jugaron con la presión, jugaron con la salud, terminé internada. No mezclemos el tema de la salud”, manifestó Andrea del Boca, visiblemente molesta con la situación y con el accionar de su compañera.

La actriz detalló que el problema de salud fue evidente para todos los que permanecían dentro de la casa y que el procedimiento médico al que fue sometida resultó público. “Me hicieron una presurometría y no salió bien porque no lograban estabilizarme. Todos fueron testigos de lo que pasó. Si vamos a hablar de la salud, hablemos de todo lo que ocurrió”, insistió.

En paralelo, el impacto de la situación no se limitó a la propia Andrea. En las últimas horas, su hija Anna del Boca se quebró en una transmisión en vivo al referirse al difícil momento que atraviesa su madre dentro del reality. Durante un streaming de Telefe, Mica Viciconte le preguntó de forma directa si percibía a Andrea desbordada emocionalmente en la competencia. Anna, lejos de evadir la consulta, respondió con sinceridad y preocupación: “Sí, me preocupa mucho. Creo que Yipio la puede ayudar, la vi más firme después de hablar con ella. Pero a Andrea hay que retarla”, expresó entre lágrimas.

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