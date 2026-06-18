El cambio en el Mundial que el entrenador de Inglaterra le exigió a la FIFA: “Arruinó mi experiencia”

“Le ruego a FIFA que cambie la posición de los fotógrafos en el himno, NO PODÍA VER A MI EQUIPO.



Estaba esperando este momento, fue muy especial, y estaba frente a un MURO DE 50 FOTÓGRAFOS. ARRUINÓ MI EXPERIENCIA”.



La calentura de Thomas Tuchel. 🤬🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/ZlwYxb7JGb — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 18, 2026

El entrenador de la selección de Inglaterra, Thomas Tuchel, le pidió a la FIFA que reubique a los fotógrafos durante los himnos nacionales en el Mundial 2026, tras no poder ver a sus jugadores en ningún momento del protocolo previo al debut de su equipo frente a Croacia. El técnico alemán describió una situación que lo dejó frente a una pared de cámaras a escasos centímetros.

El AT&T Stadium de Dallas guardaba en su configuración una particularidad que pocos advirtieron antes del pitazo inicial. Para cumplir con las dimensiones reglamentarias del campo, el terreno de juego debió elevarse poco más de un metro respecto a su nivel habitual, lo que redujo el espacio disponible entre el banquillo y la línea de banda. Esa compresión del espacio fue el origen del incidente que Tuchel no tardó en llevar a la mesa de la FIFA.

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Antes de que arrancara el partido del miércoles por la noche, el seleccionador inglés ya se mostraba visiblemente molesto por la proximidad de los fotógrafos durante la ceremonia de los himnos.

Al término del encuentro, lo explicó sin rodeos: “Le ruego a la FIFA que cambie la posición de los fotógrafos, porque no pude ver a mi equipo durante el himno nacional, y estaba esperando este momento”, declaró Tuchel en la conferencia de prensa posterior al partido.

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Thomas Tuchel, entrenador de Inglaterra, quedó rodeado de fotógrafos durante el himno nacional en el Mundial 2026 y no pudo ver a ninguno de sus jugadores (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

La descripción que hizo del momento fue precisa. “Hoy fue un momento muy, muy especial. Estaba parado frente a 50 fotógrafos a medio metro de distancia y no pude ver a un solo jugador. Eso arruinó un poco mi experiencia de hoy”, afirmó el técnico. Los fotógrafos, vale aclarar, estaban dentro de su zona designada y no podían retroceder hacia el campo de juego para abrir más espacio.

Luego de este momento, se dio paso al partido donde Tuchel pudo olvidarse momentáneamente de su fastidio con el partido que pudo sacar adelante Inglaterra, quien se impuso por 4 a 2 ante el equipo croata.

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Con un Harry Kane que anotó dos veces y un Jude Bellingham que selló el encuentro antes de que Marcus Rashford pusiera el broche final desde el banco de suplentes, los Three Lions se llevaron los tres puntos en su debut.

¿Dolor de cabeza para Tuchel? Cómo están Kane y Rice

Tras el partido ante Croacia, el goleador salió con una venda en su pierna izquierda (REUTERS/Hannah Mckay)

Al margen del incidente con los fotógrafos, el técnico inglés también debió atender consultas sobre el estado físico de dos de sus jugadores más determinantes tras el triunfo 4-2 ante Croacia.

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Harry Kane terminó el partido con una cinta en la pantorrilla izquierda, lo que encendió las alertas en el entorno de la selección. Según informó The Sun, el capitán inglés solo sufrió calambres y tuvo ánimo suficiente para acercarse a amigos y familiares al término del encuentro. En la conferencia de prensa, el propio delantero del Bayern de Múnich insistió en que se encontraba bien, aunque reconoció cierta incomodidad pasado un rato.

El caso de Declan Rice generó mayor atención durante el partido. El centrocampista fue reemplazado en el minuto 72 por Morgan Rogers tras señalar molestias físicas. Tuchel explicó la decisión en sus palabras ante la prensa: “Declan señaló la parte baja de la espalda, la parte superior del isquiotibial y siente cierto malestar. No quería correr ningún riesgo. Era un momento para protegerle”. El técnico también relató que Rice lo tranquilizó al final del encuentro: “Me dijo que está bien. No es nada de lo que preocuparse”.

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De acuerdo con The Sun, tanto Kane como Rice tienen luz verde para el próximo partido de Inglaterra frente a Ghana, el martes en Boston. Rice retomaría el entrenamiento completo sin inconvenientes, mientras que el capitán no presenta lesión de consideración.