América Latina

Caso Master: la Policía Federal de Brasil allanó propiedades del senador Jaques Wagner, aliado clave de Lula da Silva

La Policía Federal registró este jueves propiedades del senador Jaques Wagner, líder del oficialismo en la cámara alta y operador legislativo clave del presidente, en el marco de una investigación por corrupción y lavado de dinero. El caso salpica también al candidato opositor Flávio Bolsonaro a cuatro meses de las elecciones

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ARCHIVO – El entonces ministro de Defensa de Brasil, Jaques Wagner, habla en la ceremonia de apertura de la Exhibición Internacional de Defensa y Seguridad LAAD en Río de Janeiro, Brasil, el 14 de abril de 2015. (AP Foto/Felipe Dana, Archivo)
ARCHIVO – El entonces ministro de Defensa de Brasil, Jaques Wagner, habla en la ceremonia de apertura de la Exhibición Internacional de Defensa y Seguridad LAAD en Río de Janeiro, Brasil, el 14 de abril de 2015. (AP Foto/Felipe Dana, Archivo)

La Policía Federal de Brasil ejecutó este jueves 18 allanamientos simultáneos en tres estados como parte de la novena fase de la Operación Compliance Zero, la investigación judicial que examina el colapso del Banco Master y los vínculos de su propietario con figuras del poder político brasileño. El principal objetivo de la jornada fue el senador Jaques Wagner, del Partido de los Trabajadores (PT), líder del gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en el Senado y uno de sus colaboradores más cercanos desde los orígenes del partido. Los agentes registraron su domicilio y otras propiedades en las primeras horas de la mañana.

La orden fue autorizada por el ministro André Mendonça, del Supremo Tribunal Federal (STF), quien identificó indicios de una relación ilícita entre Wagner y el banquero Daniel Vorcaro, propietario del Banco Master, y el empresario Augusto Ferreira Lima, ex socio de la entidad. Según la resolución judicial, Wagner, de 75 años, es sospechoso de haber recibido ventajas económicas indebidas: dinero en efectivo, un apartamento valuado en 2,5 millones de reales y el uso de aeronaves privadas, por un monto total superior al millón de dólares. A cambio, la Policía Federal sospecha que el senador presionó en la cámara alta para favorecer al banco en dos frentes: una enmienda constitucional que habría elevado el monto cubierto por el Fondo Garantizador de Crédito (FGC), el mecanismo de seguro al que aportan los bancos para respaldar a los depositantes en caso de crisis, y la expansión del crédito para empleados públicos. Ninguna de las dos iniciativas prosperó.

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La investigación identificó también pagos a una empresa vinculada al entorno familiar del senador y registros que apuntan a transferencias hacia su enteado. Wagner negó cualquier irregularidad. “Nunca recibí dinero de nadie, y menos del Master”, declaró al canal Band News, aunque admitió que los agentes derribaron las puertas de su casa al ingresar.

FOTO DE ARCHIVO: Un guardia de seguridad frente al Banco Master, tras la detención del accionista mayoritario del prestamista, el empresario Daniel Vorcaro, en Sao Paulo, Brasil, 18 de noviembre de 2025 REUTERS/ Amanda Perobelli/Archivo
FOTO DE ARCHIVO: Un guardia de seguridad frente al Banco Master, tras la detención del accionista mayoritario del prestamista, el empresario Daniel Vorcaro, en Sao Paulo, Brasil, 18 de noviembre de 2025 REUTERS/ Amanda Perobelli/Archivo

El escándalo tuvo su detonante en noviembre de 2025, cuando el Banco Master colapsó con una deuda de más de 7.000 millones de dólares contraída con cerca de 800.000 depositantes, compensados posteriormente a través del FGC. El Banco Central liquidó la entidad el 18 de noviembre, un día después de la detención de Vorcaro, que intentaba abandonar el país. El agujero en el fondo de garantías se estimó en 47.000 millones de reales, lo que convirtió al caso en el mayor escándalo financiero de la historia brasileña. Vorcaro fue detenido nuevamente en marzo de 2026 y permanece bajo arresto.

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La trama alcanza también a la principal candidatura opositora. Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro y precandidato presidencial de cara a octubre, enfrenta señalamientos por sus vínculos con Vorcaro. Según una investigación de The Intercept Brasil, negoció la transferencia de 24 millones de dólares del banco para financiar “Dark Horse”, una película biográfica sobre su padre. Al menos 10,6 millones habrían sido desembolsados entre febrero y mayo de 2025. Un día antes de la detención del banquero, Flávio le escribió: “Estoy y estaré siempre contigo”. Bolsonaro negó irregularidades.

Con investigados en ambos extremos del espectro político, el caso Master opera como un factor de erosión transversal a cuatro meses de los comicios. Wagner era, hasta este jueves, el operador que conducía la agenda legislativa de Lula en el Senado. La investigación apunta a delitos de corrupción y lavado de dinero, y sus ramificaciones permanecen abiertas.

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